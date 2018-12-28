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ثقافة

لقاء تثقيفى حول "الأيروفيدا" بساقية الصاوى الأحد

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 01:20 ص
صدى البلد
طارق موسى
تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوى لقاء تثقيفى جديد بعنوان" محاضرة تفاعلية – الأيروفيدا والصحة" يوم الأحد القادم بقاعة الكلمة الساعة الرابعة مساءً، تقدم اللقاء الدكتورة كريشنا سينغ وهى أستاذة هندية ومستشارة فى الأيورفيدا فى معهد الأيورفيدا في الهند، لها خبرة في تشخيص النبض والعلاج بالمارما والبانشاكارما.

يتناول اللقاء عدة محاور وهى مقدمة تعريفية عن الأيورفيدا بالإضافة إلى المبادئ الأساسية للأيورفيدا لعيش حياة صحية ويعقب ذلك جلسة أسئلة وأجوبة.

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