دراسة أمريكية: تناول القهوة يطيل من أمد الحياة

كشفت دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا الأمريكية، أن تناول القهوة من الممكن أن يمد من الحياة، موضحة أنه على عكس الدراسات الشائعة حول التأثير السيء للقهوة، إلا أنها تلعب دورا أساسيا في بقاء الخلايا حية.



وبينت الدراسة التي أجرتها الجامعة على 1600 شخص تعدت أعمارهم 90 عاما، أن القهوة لا تؤثر بالسلب على الخلايا العصبية.



وتجري الجامعة هذه الدراسة على هذه الحالات منذ عام 2003، إذ أن الفريق الذي أعد الدراسة كان يجري زيارات كل 6 شهور إلى هؤلاء الأشخاص البالغين أكثر من 90 عاما، من أجل تجارب عصبية وعصبية نفسية، بحسب ما نقلت صحيفة "لا ليبر" البلجيكية.



وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون كميات معتدلة من القهوة يعيشون لفترة أطول، من هؤلاء الذين لا يشربون القهوة نهائيا.



كما توصلت الدراسة أيضا أن فرص الأشخاص زائدي الوزن خلال سن السبعينات والثمانينات، يعيشون لفترة أطول من هؤلاء الذين لديهم وزن معتدل أو أقل من الوزن الطبيعي.



