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تعليم

وزير التعليم ينشر على فيس بوك فيديو يكشف محتوى تابلت أولى ثانوي

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 09:34 ص
ياســـمين بدوي
عرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، مقطع فيديو يشرح لطلاب الصف الأول الثانوي وأولياء أمورهم ، لمحة عن ما سيجدوه على التابلت من محتوى رقمي، تم إعداده عبر أشهرٍ طويلة لخدمة الطلاب.

وأوضح الوزير أن كل هذا المجهود المبذول هدفه توفير نفقات وعناء الدروس الخصوصية مع إعطاء قدر من المتعة والعمق لعملية التعلم.

وقدم هذا الفيديو الذي نشره الوزير على صفحته ، شرحًا وافيا لكيفية الدخول على نظام إدارة التعلم الموجود على بنك المعرفة والذي يحتوي على مناهج الطلاب.

وأوضح الفيديو أن الطلاب إذا دخلوا على بنك المعرفة المصري ، سيتمكنون من الاطلاع على نفس المحتوى الموجود على التابلت ، وذلك من خلال الدخول على صفحة المصادر واختيار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

وأشار الفيديو إلى أن الطالب سيجد من خلال نظام إدارة التعلم الدروس الواجب على الطالب مذاكرتها الأسبوع الجاري والدروس التي كان لابد ان يتم مذاكرتها الأسبوع الماضي ، وكذلك الدروس التي سيتم دراستها الأسبوع القادم ليختار الطالب ما يشاء.

وأكد الفيديو أنه يمكن الدخول على الدليل الدراسي لاختيار المادة المرغوب في مذاكرتها ، وسيجد الطالب ايقونة كتاب الطالب بالإضافة الى محتوى إضافي ،ويمكن للطالب ان يتنقل بين الصفحات ويتابع الشرح بشكل فيديو او كلامي.

وأوضح الفيديو أنه لو دخل الطالب على صفحة المكتبة الرقمية سيجد الطالب المحتوى من مختلف الناشرين العالميين ، كما أن هناك ايقونة رسائل الوزارة وسيحمل بها رسائل من الوزارة للطلاب والمعلمين.

 

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