تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمدينة السادات .. بعد غد

أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه سيتم بعد غد الأحد،تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز، بالمنطقة السكنية الروضة،والمحجوزة بالقرعة العلنية بتاريخ 19/4/2018، و20/9/2018، وجزء من القرعة التكميلية بتاريخ 21/11/2016.





وقال المهندس أمين غنيم، في بيان أصدره اليوم،إنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 935 : 974، يوم الأحد 30/12/2018، والقطع من 975 : 1014، يوم الإثنين 31/12/2018، والقطع من 1015 : 1054، يوم الثلاثاء 1/1/2019، والقطع من 1055 : 1094، يوم الأربعاء 2/1/2019، والقطع من 1095 : 1134، يوم الخميس 3/1/2019، والقطع من 1135 : 1174، يوم الأحد 6/1/2019، والقطع من 1175 : 1214، يوم الثلاثاء 8/1/2019، والقطع من 1215 : 1222، يوم الأربعاء 9/1/2019، موضحًا أنه تم تخصيص يومى الأحد 20/1/2019، والإثنين 21/1/2019، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.