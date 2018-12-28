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اقتصاد

تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمدينة السادات .. بعد غد

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 09:47 ص
صدى البلد
امنة عبد العظيم
أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه سيتم بعد غد الأحد،تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز، بالمنطقة السكنية الروضة،والمحجوزة بالقرعة العلنية بتاريخ 19/4/2018، و20/9/2018، وجزء من القرعة التكميلية بتاريخ 21/11/2016. 

وقال المهندس أمين غنيم، في بيان أصدره اليوم،إنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 935 : 974، يوم الأحد 30/12/2018، والقطع من 975 : 1014، يوم الإثنين 31/12/2018، والقطع من 1015 : 1054، يوم الثلاثاء 1/1/2019، والقطع من 1055 : 1094، يوم الأربعاء 2/1/2019، والقطع من 1095 : 1134، يوم الخميس 3/1/2019، والقطع من 1135 : 1174، يوم الأحد 6/1/2019، والقطع من 1175 : 1214، يوم الثلاثاء 8/1/2019، والقطع من 1215 : 1222، يوم الأربعاء 9/1/2019، موضحًا أنه تم تخصيص يومى الأحد 20/1/2019، والإثنين 21/1/2019، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.

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