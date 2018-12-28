انقطاع الإنترنت والاتصالات في بعض المدن الأمريكية

CenturyLink engineers have identified a network element that was impacting customer services and are addressing the issue in order to fully restore services. We estimate services will be fully restored within 4 hours. We apologize for any inconvenience this caused our customers. — CenturyLink (@CenturyLink) December 28, 2018

شهدت عدة مدن أمريكية انقطاعا في خدمتي الإنترنت والاتصالات الهاتفية، أمس الخميس، بسبب مشاكل في شبكة الاتصالات "CenturyLink".وذكرت وكالة "أسيوشيتد برس" أن سكان كاليفورنيا ونيويورك، وخاصة الولايات الغربية، اشتكوا من انقطاع خدمات الاتصالات.وقالت الشركة على صفحتها في "تويتر" إنها تفطنت لتقطع في الاتصالات، وإن المختصين يعملون على إصلاح العطل.وأوضحت "أسوشيتد برس" أن انقطاع الاتصالات لم يقتصر على المستخدمين العاديين، بل اشتكت منه كذلك مؤسسات حكومية، منها مراكز طبية.