ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وزير النقل: توقيع اتفاقية القطار المكهرب مع بنك إكزيم الصينى بـ1.2 مليار دولار

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 11:46 ص
صدى البلد
أحمد أبوشوشة
قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، عقدت خلال الأسبوعين الماضيين اجتماعات مكثفة مع وفد من بنك إكزيم الصيني الممول لمشروع القطار الكهربائي «السلام– العاصمة الإدارية– العاشر من رمضان»، والممتد بطول 67 كم و11 محطة، بشأن التوافق على كل النقاط المتعلقة بالاتفاقية التنفيذية مع البنك لتوفير قرض ميسر قيمته 1.2 مليار دولار يغطى تكلفة المشروع.

ويخدم المشروع المدن الجديدة بشرق القاهرة (السلام - العبور - المستقبل - الشروق - بدر - العاشر من رمضان)، حتى يصل إلى العاصمة الإدارية، مضيفا أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على كل النقاط وان الاتفاقية التنفيذية سيتم توقيعها مع رئيس البنك خلال النصف الأول من يناير القادم، لافتا إلى أن الجانبين المصري والصينى وقعا اتفاقية إطارية لاستكمال القرض، إلى 1.2 مليار دولار بدلا من 739 مليون دولار

وأضاف وزير النقل انه تم الإنتهاء من كل ما يتعلق بأعمال تحويل المرافق من مياه وصرف وكهرباء وغيرها، كما تم الانتهاء من كافة دراسات وتصميمات المشروع بالإضافة إلى إنتهاء كافة الإجراءات التنسيقية الخاصة بتوفير المساحات والأراضى المطلوبة لمسار المشروع ومحطاته مع وزارة الإسكان ووزارة الدفاع.

وأشار أن 5 شركات مقاولات مصرية تشارك في تنفيذ المشروع، موضحا أن هذه الشركات ستنفذ الأعمال المدنية والسكة والاسوار بينما ستبدأ الشركة الصينية في أعمال الإشارات والاتصالات والتحكم عقب ذلك، بجانب تصنيع وتوريد 22 قطارا، لافتا إلى أنه من المخطط الانتهاء من أعمال تنفيذ المشروع بالكامل خلال عامين من تاريخ تفعيل التعاقد الموقع مع شركة أفيك الصينة.

من جانبه أوضح الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للانفاق أن السرعة التصميمية للقطار المكهرب تبلغ 120 كم/ساعة وأن مسار المشروع يمتد بطول 67.8 كم شاملا 61 كم سطحى و6.1 كم تنفذ على كوبرى علوى و 0.7 كم تنفذ نفقيا و يبدأ الخط من محطة عدلى منصور التبادلية مع الخط الثالث للمترو مارا بطريق القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوى حتى مدينة الروبيكى، ثم يتفرع فى الروبيكى إلى فرعين، أحدهما يتجه شمالًا بمحاذاة الطريق الدائرى الإقليمى ليخدم مدينة العاشر من رمضان، ويتجه الفرع الآخر جنوبًا من محطة الروبيكى إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

ترشيحاتنا

صورة لـ اللاعب الإسرائيلي تهدئ من ثورة عشاق محمد صلاح

تعرف على الحركة المرورية بشوارع القاهرة الكبرى اليوم.. فيديو

ارتفاع أسعار النفط 3% رغم مخاوف زيادة المعروض

أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم الجمعة 28-12-2018 .. فيديو

هازارد يثير قلق مشجعي البلوز.. والريال يغري تشيلسي لحسم الصفقة

نجاة مسؤولين بتعليم أسوان من الموت بعد تعرضهم لحادث انقلاب سيارة

إعادة فتح ميناء شرم الشيخ وانتظام حركة الملاحة بموانئ البحر الأحمر

روسيا والأردن يؤكدان ضرورة احترام سيادة سوريا وحل مشكلة اللاجئين

أسبوع عاصف ينتظر محمد صلاح وهادئ للمحترفين المصريين

تعرف على موعد قرعتي دوري الأبطال والكونفدرالية والقناة الناقلة لها

بث مباشر.. المؤتمر الصحفى للجيش السورى حول دخول مدينة منبج

شاهد ..إطلالة رانيا يوسف مع بناتها خارج مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استجابة لـ صدى البلد.. حملة لإزالة الإشغالات والقمامة من المرج الجديدة..صور

أناقة ورقي وتكلفة صادمة.. أبرز إطلالات إيفانكا ترامب فى 2018

وزير الشباب والرياضة يلتقي بذوي الاحتياجات الخاصة المتفوقين بماراثون زايد.. صور

شاهد .. أنغام تتألق باللون الأسود في حفل الكريسماس

انطلاق فعاليات النسخة الخامسة لماراثون زايد الخيري.. صور

فيديو

حزب سوريا أولا: دخول الجيش منبج أفسد المخطط التركي والأمريكي.. فيديو
الشهاوي: المتحف المصري الكبير الأبرز في تاريخ الإنسانية.. فيديو
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحامدية الشاذلية
وزير خارجية الأردن: نسعى لحل سياسي للأزمة فى سوريا
مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟