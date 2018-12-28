وزير النقل: توقيع اتفاقية القطار المكهرب مع بنك إكزيم الصينى بـ1.2 مليار دولار

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، عقدت خلال الأسبوعين الماضيين اجتماعات مكثفة مع وفد من بنك إكزيم الصيني الممول لمشروع القطار الكهربائي «السلام– العاصمة الإدارية– العاشر من رمضان»، والممتد بطول 67 كم و11 محطة، بشأن التوافق على كل النقاط المتعلقة بالاتفاقية التنفيذية مع البنك لتوفير قرض ميسر قيمته 1.2 مليار دولار يغطى تكلفة المشروع.



ويخدم المشروع المدن الجديدة بشرق القاهرة (السلام - العبور - المستقبل - الشروق - بدر - العاشر من رمضان)، حتى يصل إلى العاصمة الإدارية، مضيفا أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على كل النقاط وان الاتفاقية التنفيذية سيتم توقيعها مع رئيس البنك خلال النصف الأول من يناير القادم، لافتا إلى أن الجانبين المصري والصينى وقعا اتفاقية إطارية لاستكمال القرض، إلى 1.2 مليار دولار بدلا من 739 مليون دولار



وأضاف وزير النقل انه تم الإنتهاء من كل ما يتعلق بأعمال تحويل المرافق من مياه وصرف وكهرباء وغيرها، كما تم الانتهاء من كافة دراسات وتصميمات المشروع بالإضافة إلى إنتهاء كافة الإجراءات التنسيقية الخاصة بتوفير المساحات والأراضى المطلوبة لمسار المشروع ومحطاته مع وزارة الإسكان ووزارة الدفاع.



وأشار أن 5 شركات مقاولات مصرية تشارك في تنفيذ المشروع، موضحا أن هذه الشركات ستنفذ الأعمال المدنية والسكة والاسوار بينما ستبدأ الشركة الصينية في أعمال الإشارات والاتصالات والتحكم عقب ذلك، بجانب تصنيع وتوريد 22 قطارا، لافتا إلى أنه من المخطط الانتهاء من أعمال تنفيذ المشروع بالكامل خلال عامين من تاريخ تفعيل التعاقد الموقع مع شركة أفيك الصينة.



من جانبه أوضح الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للانفاق أن السرعة التصميمية للقطار المكهرب تبلغ 120 كم/ساعة وأن مسار المشروع يمتد بطول 67.8 كم شاملا 61 كم سطحى و6.1 كم تنفذ على كوبرى علوى و 0.7 كم تنفذ نفقيا و يبدأ الخط من محطة عدلى منصور التبادلية مع الخط الثالث للمترو مارا بطريق القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوى حتى مدينة الروبيكى، ثم يتفرع فى الروبيكى إلى فرعين، أحدهما يتجه شمالًا بمحاذاة الطريق الدائرى الإقليمى ليخدم مدينة العاشر من رمضان، ويتجه الفرع الآخر جنوبًا من محطة الروبيكى إلى العاصمة الإدارية الجديدة.