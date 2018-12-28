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أخبار العالم

وزير خارجية البحرين: سوريا بلد رئيسي بالمنطقة ونقف معها في حماية سيادتها

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 01:15 م
وزير الخارجية البحريني
وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة
أحمد محرم
نشر وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أكد فيها مساندة البحرين لسوريا ضد أي انتهاك لأراضيها وسيادتها.

وكتب آل خليفة في تغريدته "سوريا بلد عربي رئيسي في المنطقة، لم ننقطع عنه و لم ينقطع عنا رغم الظروف الصعبة. نقف معه في حماية سيادته وأراضيه من اي انتهاك. ونقف معه في إعادة الاستقرار إلى ربوعه وتحقيق الأمن والازدهار لشعبه الشقيق".

وأعلنت وزارة الخارجية البحرينية عن استمرار العمل في سفارة مملكة البحرين لدى دمشق، مشيرة إلى أن السفارة السورية لدى البحرين تقوم بعملها، والرحلات الجوية بين البلدين قائمة دون انقطاع.

وأكدت وزارة الخارجية حرص مملكة البحرين على استمرار العلاقات مع سوريا، وعلى أهمية تعزيز الدور العربي وتفعيله من أجل الحفاظ على استقلال سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها ومنع مخاطر التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، بما يعزز الأمن والاستقرار فيها ويحقق للشعب السوري الشقيق طموحاته في السلام والتنمية والتقدم.


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