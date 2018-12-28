وزير خارجية البحرين: سوريا بلد رئيسي بالمنطقة ونقف معها في حماية سيادتها

سوريا بلد عربي رئيسي في المنطقة ، لم ننقطع عنه و لم ينقطع عنا رغم الظروف الصعبة . نقف معه في حماية سيادته و أراضيه من اي انتهاك . و نقف معه في اعادة الاستقرار الى ربوعه و تحقيق الأمن و الازدهار لشعبه الشقيق #سوريا — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) December 28, 2018

نشر وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أكد فيها مساندة البحرين لسوريا ضد أي انتهاك لأراضيها وسيادتها.وكتب آل خليفة في تغريدته "سوريا بلد عربي رئيسي في المنطقة، لم ننقطع عنه و لم ينقطع عنا رغم الظروف الصعبة. نقف معه في حماية سيادته وأراضيه من اي انتهاك. ونقف معه في إعادة الاستقرار إلى ربوعه وتحقيق الأمن والازدهار لشعبه الشقيق".وأعلنت وزارة الخارجية البحرينية عن استمرار العمل في سفارة مملكة البحرين لدى دمشق، مشيرة إلى أن السفارة السورية لدى البحرين تقوم بعملها، والرحلات الجوية بين البلدين قائمة دون انقطاع.وأكدت وزارة الخارجية حرص مملكة البحرين على استمرار العلاقات مع سوريا، وعلى أهمية تعزيز الدور العربي وتفعيله من أجل الحفاظ على استقلال سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها ومنع مخاطر التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، بما يعزز الأمن والاستقرار فيها ويحقق للشعب السوري الشقيق طموحاته في السلام والتنمية والتقدم.