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ثقافة

المتحف المصري الكبير يستقبل 559 قطعة آثرية .‬. صور

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 02:17 م
صدى البلد
علاء المنياوي
استقبل المتحف المصرى الكبير بميدان الرماية 559 قطعة أثرية من بينها 12 قطعة خشبية من أخشاب مركب خوفو الثانية من منطقة أهرامات الجيزة، والقطع الأخرى قادمة من المتحف المصري بالتحرير.

جاء ذلك وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل شرطة السياحة والآثار وشرطة النجدة، و بالتعاون مع كافة الإدارات المعنية بعمليات الاستلام و النقل منها إدارة مخازن الآثار وإدارة الترميم الأولى والتغليف ومركز ترميم الآثار، وشئون الآثار والمعلومات

وأوضح الدكتور طارق توفيق المشرف العام على المتحف المصري الكبير، أن القطع القادمة من المتحف المصري بالتحرير ترجع إلى عصري الدوله القديمة و الدولة الحديثة، ويعد من أبرزههم تمثالين من الديوريت للملك منكاورع من الأسرة الرابعة، ومجموع من التماثيل متميزة الصنع والتي تبرز براعة المصريين القدماء في فن النحت.

وهي عبارة عن تماثيل مصنوعة من الحجر الجيري الملون وتترواح أطوالها ما بين 50 سم الى 120 سم، تخص أفراد وكبار رجال الدولة من عصر الدولة القديمة، ومن بينهم التمثال الخاص ببتاح شبسس، وإيتب احد افراد الدوله القديمة ومجموعة متميزة من طائر الايبس بداخلها ممياوات محنطة ترجع لعصر الدوله الحديثة. 

ومن جانبه قال عيسي زيدان، مدير عام الترميم الآولي ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، والمشرف على الترميم الدقيق بمشروع مركب خوفو الثانيه، أنه تم نقل 12 قطعة خشبية طويلة تتراوح اطوالها ما بين خمسة أمتار إلى ستة أمتار، كان قد نجح فريق العمل المصري الياباني في استخراجهم ضمن ما يقرب من 1040 قطعة خشبية أخرى تم استخراجها من الحفرة الخاصة بالمركب.

وأضاف "زيدان"، أن القطع الخشبية عبارة عن القطاعات الحاملة لأخشاب سطح المركب، و مجموعة أخرى من الأعمدة ذات الشكل الاسطواني و التي تنتهي على شكل زهرة اللوتس والتي تزيين المقصورة الرئيسية للمركب من الخارج، مؤكدا أن فريق العمل قام باتباع كافة الوسائل العلمية من أعمال الترميم الأولى والتوثيق للقطع قبل عملية النقل، وقد تمت عملية التغليف داخل 23 صندوق خشبي، ونقل القطع الحساسة علي سيارات مجهزه بالحرارة والرطوبة ومضاد للاهتزازات.


المتحف المصري الكبير يستقبل 559 قطعة آثرية .‬. صور
المتحف المصري الكبير يستقبل 559 قطعة آثرية .‬. صور
المتحف المصري الكبير يستقبل 559 قطعة آثرية .‬. صور
المتحف المصري الكبير يستقبل 559 قطعة آثرية .‬. صور
المتحف المصري الكبير يستقبل 559 قطعة آثرية .‬. صور
المتحف المصري الكبير يستقبل 559 قطعة آثرية .‬. صور
المتحف المصري الكبير يستقبل 559 قطعة آثرية .‬. صور
المتحف المصري الكبير يستقبل 559 قطعة آثرية .‬. صور
المتحف المصري الكبير يستقبل 559 قطعة آثرية .‬. صور
المتحف المصري الكبير يستقبل 559 قطعة آثرية .‬. صور
المتحف المصري الكبير يستقبل 559 قطعة آثرية .‬. صور

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