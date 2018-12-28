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رياضة

أول تعليق من هدرسفيلد بعد رحيل رمضان صبحي للأهلي

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 04:14 م
صدى البلد
علق ديفيد فاجنر المدير الفني لفريق هدرسفيلد الإنجليزي، على انتقال لاعبه رمضان صبحي إلي النادي الأهلي بنظام الإعارة لمدة 6 شهور، مشيرا إلي أن اللاعب الدولي المصري "غير محظوظ".

وقال فاجنر في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي هدرسفيلد: "رمضان لم يكن محظوظا إطلاقا مع هدرسفيلد، فهو أُصيب في مرحلة الاستعدادات للموسم الجديد قبل بداية البريميرليج بأيام قليلة، كما أن عملية شفائه استغرقت وقتا طويلا".

وأضاف "ديفيد" أنه عندما شُفي رمضان صبحي من الإصابة واستعاد لياقته البدنية كان زملاءه حجزوا أماكنهم في الفريق ولم يستطع فرض نفسه للدخول أساسيا في التشكيل.

واختتم المدير الفني كلمته قائلا: "رمضان كان مهتما باتخاذ خطوة الانتقال للأهلي، وأري أيضا أن ذلك القرار مناسبا لجميع الأطراف".

يذكر أن رمضان صبحي انضم للأهلي من نادي هادرسفيلد على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور، مقابل 800 ألف جنيه استرليني.

ويمتد عقد صبحي مع نادي هدرسفيلد الإنجليزي حتي عام 2021 .

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