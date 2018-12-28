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أخبار العالم

حريق محدود بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.. فيديو

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 05:50 م
حريق قي مطار الملك
حريق قي مطار الملك عبد العزيز الدولي
رحيم يسري
اندلع حريق محدود في مستودع إحدى الشركات العاملة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

قال الحساب الرسمي للمطار في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نشب حريق محدود في مستودع احدى الشركات العاملة في حرم مطار الملك عبد العزيز الدولي وجار مكافحة الحريق من قبل فرق الإطفاء بالمطار بمساندة من فرق الدفاع المدني".

وبحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للمطار، تمت السيطرة على الحريق بعيدا عن منطقة التشغيل والصالات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تبين تصاعد الدخان الكثيف، ولم تكشف السلطات في المطار سبب اندلاع الحريق.

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