أشرف صبحي يكشف خطة وزارة الشباب فى إعداد الرياضيين لـ طوكيو 2020 وباريس 2024

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن خطة الوزارة، لتأهيل الأبطال المصريين المرشحين للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020 من أجل ضمان إحراز أكبر عدد ممكن من الميداليات الأولمبية للفراعنة، وكيفية الاستعداد لأولمبياد باريس 2024.



وأشاد صبحي بالمجهودات المبذولة من الاتحاد المصري للتايكوندو خلال تنظيم بطولة مصر الدولية، والتي أقيمت بالغردقة خلال الفترة من 21 إلى 24 فبراير الماضي بمشاركة 47 دولة من مختلف أنحاء العالم.



وقال وزير الشباب والرياضة فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" على هامش الاجتماع مع وليد الملاح رئيس شركة روابط ، إن الدولة ستدعم أي مؤسسة تساعد على الاهتمام باللاعبين المصريين المشاركين في أولمبياد طوكيو 2020 المقبلة، من أجل إحراز ميدالية أولمبية فى المحافل الدولية.



وأشار أشرف صبحي إلى أن وزارة الشباب والرياضة تتعامل بسياسة الجودة العالية في اختيار اللاعبين المشاركين فى الأولمبياد، وليس العدد، وذلك من أجل الرجوع من طوكيو بميدالية اولمبية ترفع علم مصر فى المحفل الدولي .



وأكد الوزير على دعم الوزارة الكامل لشركة روابط الرياضية على دعم اللاعبين المرشحين للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية القادمة فى طوكيو 2020 ، وإيجاد رعاه للاعبين فى سابقة هى الأولى فى تاريخ الألعاب الأولمبية، حيث إن وقت شركة روابط الرياضية عقود رعاية لأكثر من 10 أبطال مرشحين للتأهل إلى طوكيو 2020.



وأضاف صبحي أن سياسة الوزارة فى الوقت الحالي تقديم الدعم الكامل لجميع المنتخبات المصرية فى مختلف الألعاب الأولمبية من خلال مشروع البطل الأولمبي الذي يتم العمل به فى الفترة الحالية تحت رعاية الوزارة، لإعداد لاعبين على أعلى مستوى قادرين على رفع اسم مصر فى أولمبياد باريس 2024.