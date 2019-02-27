جروس يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك لتحفيزهم على الفوز في مباراة أتليتكو

حرص السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم بملعب النادي، في إطار الاستعدادات لمواجهة بترو اتليتكو الأنجولى ، بالجولة الرابعة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها الأحد المقبل .



وشدد جروس على أهمية الفترة المقبلة للفريق في البطولة الكونفدرالية، وضرورة التركيز بقوة فى تلك المرحلة الحاسمة بالمشوار الأفريقي، وأكد للاعبين أنه لا بديل عن الفوز في مباراة بترو أتليتكو الأنجولي، وباقي اللقاءات المتبقية من أجل الصعود لدور الـ8 للبطولة .



وشرح جروس خلال الجلسة للاعبين بعض الأمور الفنية التي سينفذها خلال التدريبات كما شرح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في الفترة الماضية لتلافي تكرارها.



ويستعد الزمالك للسفر إلى أنجولا يوم الجمعة المقبل استعدادا لخوض مباراة بترو أتليتيكو الأنجولي.