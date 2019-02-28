ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أول تعليق لـ صاحب سيلفي حادث قطار محطة مصر ..فيديو

الخميس 28/فبراير/2019 - 12:08 ص
صدى البلد
محمد القاضي
علَّق ياسر مدبولي، صاحب "السيلفي" بمحطة مصر، على ما تم تداول على مواقع التواصل عن الصورة.

وقال "مدبولي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أمن مصر"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، «أنا طالب في معهد بمدينة نصر، وأنا راجع من مدينة نصر لقيت الإسعاف والمطافي في المحطة بيقولوا أدخلوا ساعدوا الناس، أنا دخلت ساعدت الناس».

وأضاف «والدي اتصل عليا وأنا في المحطة كتير أنا ماردتش عليه، ولما رديت قولتله أنا في محطة القطر، وكان خايف عليا، واتصورت صورة علشان أثبت لوالدي إني كنت بساعد الناس في محطة نصر وإن دا سبب تأخيري».

وتابع: «أنا ساعدت الناس، وما عملتش حاجة، واتصورت الصورة علشان أثبت لوالدي إني اتأخرت علشان مساعدة الناس».

ترشيحاتنا

ملوك الجدعنة.. معدن المصريين يظهر فى الشدائد والأزمات

سائق قطار الموت يروي بالتفاصيل حادث قطار محطة مصر ..فيديو

شاهد.. لقطات حية من ميدان التحرير تكذب ادعاء جماعة الإخوان الإرهابية بوجود متظاهرين

النائب العام : سائق قطار محطة مصر تركه ليتشاجر مع زميله فانطلق بسرعة عالية ليصطدم بالمصد الخرساني

هدافو الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يتراجع وأجويرو يتصدر وماني يقترب

ليفربول ضد واتفورد..الريدز يتقدم بخماسية وصلاح يبحث أول أهدافه

أول تعليق لـ صاحب سيلفي حادث قطار محطة مصر ..فيديو

السكة الحديد تكشف تفاصيل اقتحام سيارة شريط القطار في مرسى مطروح

السكة الحديد: القطار لا يتحرك من تلقاء نفسه ويخضع للإشارات والتعليمات.. فيديو

السكك الحديدية تكشف تفاصيل حادث قطار مطروح .. فيديو

القطار اندفع تجاه محطة مصر بسرعة 60 كيلو في الساعة

السكة الحديد تكشف عن المسئول الأول عن حركة الجرارات داخل محطة مصر.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ويليام وكايت يلعبان كرة القدم مع أطفال المدارس.. صور

إصابة 10 فى اصطدام ميكروباص بعامود إنارة بمدخل كوبري الدقي.. صور

بالصور والأسعار.. إطلالات ميجان ميركل في المغرب

شاهد 180 صورة من موقع حادث قطار محطة مصر

صانعة البهجة .. سارة توما مدرسة تحترف تصميم العرائس على شكل صاحبها

فيديو

السكة الحديد: خصم 2000 جنيه من راتب متناولي المخدرات
شاهد.. لقطات حية من ميدان التحرير تكذب ادعاء جماعة الإخوان الإرهابية بوجود متظاهرين
سائق قطار الموت يروي بالتفاصيل حادث قطار محطة مصر ..فيديو
الصحة تعلن الحصيلة النهائية لضحايا ومصابي حادث قطار محطة مصر.. فيديو
لأول مرة.. سائق قطار محطة مصر يكشف سبب ارتفاع سرعة الجرار.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يساهم قانون الدفع غير النقدي في خفض معدلات الرشوة والفساد؟

هل يساهم قانون الدفع غير النقدي في خفض معدلات الرشوة والفساد؟