أول تعليق لـ صاحب سيلفي حادث قطار محطة مصر ..فيديو

علَّق ياسر مدبولي، صاحب "السيلفي" بمحطة مصر، على ما تم تداول على مواقع التواصل عن الصورة.





وقال "مدبولي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أمن مصر"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، «أنا طالب في معهد بمدينة نصر، وأنا راجع من مدينة نصر لقيت الإسعاف والمطافي في المحطة بيقولوا أدخلوا ساعدوا الناس، أنا دخلت ساعدت الناس».





وأضاف «والدي اتصل عليا وأنا في المحطة كتير أنا ماردتش عليه، ولما رديت قولتله أنا في محطة القطر، وكان خايف عليا، واتصورت صورة علشان أثبت لوالدي إني كنت بساعد الناس في محطة نصر وإن دا سبب تأخيري».





وتابع: «أنا ساعدت الناس، وما عملتش حاجة، واتصورت الصورة علشان أثبت لوالدي إني اتأخرت علشان مساعدة الناس».