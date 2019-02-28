ارتفاع غالبية مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات

ارتفعت غالبية مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات، اليوم الخميس، وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 0.41%، ليسجل 14،833.6 نقطة.



وهبط مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق من ناحية قيمة التداول بنسبة 1.03%، وتراجع إلى مستوى 2431 نقطة.



وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 0.77%، وصعد إلى مستوى 720 نقطة، فيما قفز مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا بمقدار 0.71%، مسجلًا 1814 نقطة.



وصعد مؤشر EGX30 capped ارتفاعا بنسبة 0.44%، ليرتفع عند 18875 نقطة.