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اقتصاد

ارتفاع غالبية مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات

الخميس 28/فبراير/2019 - 01:59 م
صدى البلد
محمد صبيح
ارتفعت غالبية مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات، اليوم الخميس، وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 0.41%، ليسجل 14،833.6 نقطة.

وهبط مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق من ناحية قيمة التداول بنسبة 1.03%، وتراجع إلى مستوى 2431 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 0.77%، وصعد إلى مستوى 720 نقطة، فيما قفز مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا بمقدار 0.71%، مسجلًا 1814 نقطة.

وصعد مؤشر EGX30 capped ارتفاعا بنسبة 0.44%، ليرتفع عند 18875 نقطة.

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