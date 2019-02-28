الكشف عن حجم رشاوى نتنياهو وزوجته فى القضية 1000

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عن حجم الهدايا والرشاوى التي حصل عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزوجته سارة في القضية المعروفة إعلاميا باسم القضية 1000.



وأوضحت أن نتنياهو وزوجته حصلا من رجل الأعمال، أرنون ميلتشن، على سيجار بقيمة 267.254 ألف شيكل، وشمبانيا بقيمة 199.819 شيكل، بالإضافة إلى مجوهرات بقيمة 10.900 شيكل، ليكون المبلغ الإجمالي للهدايا التي تلقاها نتنياهو حوالي 477.973 شيكل.

وأعلنت وزارة العدل الإسرائيلية أن المدعي العام في إسرائيل يعتزم توجيه تهم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ثلاث قضايا فساد.



ويزيد القرار المرتقب من حالة الغموض حول مستقبل نتنياهو في سباق انتخابي شديد التقارب.



وسوف تعتمد عملية توجيه التهم فعليا، والتي تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، على نتائج جلسة ستعقد على الأرجح بعد الانتخابات المقررة في التاسع من أبريل نيسان حيث يمكن لنتنياهو أن يقنع المدعي العام بعدم توجيه الاتهامات إليه.



وينفي رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يسعى للفوز بولاية جديدة، ارتكاب أي مخالفات.