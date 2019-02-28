لجنة النقل: نائب الموارد البشرية بالسكة الحديد دكتور في الكيمياء.. فيديو

قال هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن هناك العديد من الاقتراحات التى قدمتها اللجنة منها نظام الاطفاء الذاتى والذى يجب تعميمه فى محطات سكك حديد مصر.



وأضاف عبد الواحد فى حواره لبرنامج "يحدث فى مصر" ان الورشة التى انطلق منها الجرار الذى تسبب فى حادث محطة مصر، لها ناظر وخط سير محدد حيث انه خرج دون إذن من الاساس ولا يوجد مساعد او عامل، مشيرا الى انها جميعا اهمال بشرى .



وتابع ان معهد وردان للتدريب على مساحة 150 فدانا الدراسة فيه غير ناجحة لأنها لا تنقل خبرات الخارج حيث انها داخلية بحتة، مشيرا إلى أن نائب رئيس الهيئة للموارد البشرية الدكتوراه الخاصة به فى الكيمياء .

