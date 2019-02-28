شاهد.. خناقة تريزيجيه وكريم حافظ مع لاعب آكهيسار في مباراته أمام قاسم باشا

دخل لاعب قاسم باشا المحترف كريم حافظ في مشادة توصلت إلى الاعتداء أمام بلدية آكهيسار التي أقيمت مساء اليوم، ضمن إياب ربع نهائي كأس تركيا.



ونشبت مشادة كلامية بين لاعب بلدية آكهيسار وكريم حافظ انتهت بتعرض اللاعب المصري للاعتداء بالضرب ما دعا مواطنه محمود تريزيجيه للتحرك نحو اللاعب ومحاولة التهجم والدفاع عن حافظ.



ودخل المدافع التونسي صيام بن يوسف للدفاع هو الاخر عن كريم حافظ، ما أدى إلى توتر الأجواء داخل أرض الملعب، قبل أن ينجح الجهازين الفنيين والطاقم التحكيمي في تهدئة الأوضاع.



يذكر أن قاسم باشا ودع منافسات كأس تركيا من الدور ربع النهائي بعدما خسر أمام بلدية آكهيسار في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.