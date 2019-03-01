روسيا تتعهد بالتصدي لمحاولات التدخل في فنزويلا

نقلت قناة "روسيا اليوم" عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن فنزويلا تتعرض لتدخل وقح في شؤونها الداخلية، مؤكدا عزم موسكو على التصدي بكل شدة لمحاولات التدخل هذه.



وأضاف لافروف في مستهل مباحثات عقدها مع ديلسي رودريجيز نائبة الرئيس الفنزويلي في موسكو اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوجه كلمات الدعم والتضامن للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وأن روسيا تؤيد خطوات حكومة مادورو الهادفة إلى حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لبلادها، معبرا عن استعداد موسكو للمساهمة في إيجاد حلول لهذه المشاكل.



من جانبها، أعربت رودريجيز عن امتنان مادورو والشعب الفنزويلي لروسيا على الدعم، الذي تقدمه لكاراكاس، وقالت: "إنه شرف كبير ومن دواعي فرحنا أن نكون هنا في روسيا، التي نناضل سويا معها من أجل مستقبل البشرية جمعاء".