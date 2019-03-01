ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

320 صحفيا يسجلون فى العمومية التجديد النصفى .. ومد باب التسجيل ساعة

الجمعة 01/مارس/2019 - 12:19 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم - عدسة : صلاح مهدى
قال جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين، إنه تقرر مد باب التسجيل فى كشوف الجمعية العمومية ساعة حتى الواحدة ظهرا. 

وبلغ عدد المسجلين فى كشوف الجمعية العمومية حتى الساعة ١٢ ظهرا ٣٢٠ عضوا. 

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، فتحت باب التسجيل في كشوف الحضور، أمام أعضاء الجمعية العمومية، في تمام الساعة العاشرة صباحا، استعدادا لبدء إجراءات الانتخابات حال إكتمال النصاب القانوني.

ويستمر التسجيل الحضور في كشوف الجمعية العمومية، حتى الثانية عشر ظهرا، ويمكن مد التسجيل ساعة أخرى، بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات، ذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة.

ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، والبالغ عددهم 8624، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

ترشيحاتنا

أهالي مفقود من أسوان في حادث قطار محطة مصر يستغيثون بالمسئولين للبحث عنه

أمير قطري: 75% من الأسرة الحاكمة تؤيد معارضة نظام الحمدين.. فيديو

ننشر مراحل محافظات المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة

موقع فرنسي: محمد بن سلمان سيقيم 10 أيام في العاصمة التونسية خلال القمة العربية

عاش هنا.. يوثق حكاية انتقال أبو ضحكة جنان لفيلا وسط البلد ليقدم أول سلسلة أفلام تحمل اسم صاحبها في السينما المصرية

غلق الدائري جزئيا 20 يومًا.. فيديو

روسيا تعلن دمج القرم نهائيا إلى أراضيها

طلعت يوسف: الأهلي قادر على التتويج بالدوري.. تاريخه لا يعرف المستحيل.. فيديو

البشير يفوض سلطاته في الحزب الحاكم لنائبه

أبرزهن شيرين وليدى جاجا.. تعرف على أسعار إطلالات النجمات خلال الأسبوع

دراسة كندية: التبغ يعالج السكر والتهاب المفاصل .. فيديو

تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة 1-3-2019.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهن شيرين وليدى جاجا.. تعرف على أسعار إطلالات النجمات خلال الأسبوع

توافد المواطنين للمشاركة بمبادرة 100 مليون صحة بمستشفيات الغربية.. صور

رئيس دولة ألبانيا يزور المتحف المصري الكبير.. صور

أبيدوس.. كعبة الحج لدى قدماء المصريين تنعش السياحة في سوهاج

شاهد.. أهالي ضحايا حادث قطار محطة مصر أمام مشرحة زينهم.. صور

فيديو

بث مباشر.. مؤتمر وزير الخارجية الروسي ونائبة رئيس فنزويلا
زيزي عادل تغني باللهجة الخليجية فى ندوة صدى البلد.. فيديو
دراسة كندية: التبغ يعالج السكر والتهاب المفاصل .. فيديو
الزنط: الإخوان تلفظ أنفاسها الأخيرة .. ومحاولتها لتشويه الدولة لن تفلح
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 1-3-2019.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟