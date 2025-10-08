قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مصرع طـ.فل وإصابة 3 أشخاص في إطلاق نار عشوائي بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت قرية قلفاو التابعة لمركز ومدينة سوهاج، حادثًا مأساويًا إثر قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي، ما أسفر عن مقتل طفل يبلغ من العمر 13 عامًا وإصابة 3 أشخاص آخرين من أبناء القرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بوقوع حادث إطلاق نار بدائرة المركز ناحية قرية قلفاو، ووجود متوفي وعدد من المصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين مقتل الطفل ناصر ح، 13 عامًا، متأثرًا بإصابته بطلق ناري، بينما أُصيبت كل من:" صباح ع، مقيمة بذات الناحية، وكريمة ح، وعبدالرحيم ر، بإصابات متفرقة بالجسد".

وتم نقلهم جميعًا بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية، فيما نُقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وأكدت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة مشاجرة بين عدد من الأهالي، استخدم خلالها أحد الأشخاص سلاحًا ناريًا، مما أدى إلى إصابة المتواجدين في مكان الواقعة بطلقات طائشة.

وتم فرض طوق أمني بالمنطقة، وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على الموقف ومنع تجدد الاشتباكات، كما جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات في ملابسات الحادث وظروفه، حيث أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة الطفل المتوفي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

