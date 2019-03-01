خالد مجاهد: مجلس وزراء الصحة العرب اعتمد مبادرة 100 مليون صحة كتجربة ناجحة

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم البدء في تطبيق المرحلة الثالثة من مبادرة 100 مليون صحة في 7 محافظات، ونستهدف فحص 23 مليون مواطن، وانتهينا من فحص 30 مليونا و852 ألف مواطن في المرحلتين الأولى والثانية.



وأضاف "مجاهد" في مداخلة هاتفية في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أننا نستهدف فحص 5.4 مليون مواطن في محافظة الجيزة ويليها الشرقية 4.2 مليون مواطن.



وأكد أن مجلس وزراء الصحة العرب، اعتمد مبادرة 100 مليون صحة كتجربة ناجحة يمكن للدول العربية الاسترشاد بها، مضيفا:" كافة الفرق الطبية منتشرة بأكثر من 8000 فريق طبي مقسمين على فترتين عمل في المرحلة الثالثة من مبادرة 100 مليون صحة".



وتابع:" المرحلة الثالثة تنتهي في نهاية شهر أبريل المقبل، بعد فحص كل محافظات الجمهورية لنحقق المستهدف وهو فحص 45 مليون مواطن ضمن المبادرة".

