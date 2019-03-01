36 فريقا بحثيا بمستشفيات جامعة طنطا وتوقيع الكشف الطبى على الطلاب.. غدًا

انطلقت اليوم بمحافظة الغربية مبادرة الرئيس السيسى "100 مليون صحة" وقام الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا يرافقه اللواء هشام السعيد محافظ الغربية والدكتور أحمد غنيم المشرف العام على المستشفيات الجامعية والسادة مديري المستشفيات ومندوبى وزارة الصحة مراكز الفحص فى المستشفيات الجامعية فى أول أيام المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للقضاء علي فيرس سي والأمراض غير السارية بالغربية، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمستشفيات واستعدادها التام للبدء بإجراء المسح الشامل على المواطنين لاكتشاف أمراض فيروس سى والسكري وضغط الدم من خلال مراكز الفحص فى المستشفيات.



التقى الدكتور مجدى سبع خلال جولته بعدد من المواطنين الذين يجرون المسح الطبى وتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والإجراءات الشاملة لضمان سلامة إجراء المسح، كما شدد على جميع الأطباء والعاملين بالمبادرة على ضرورة حسن معاملة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها إنهاء إجراء المسح سريعًا والاطمئنان على آلية صرف العلاج للمرضى الذين يثبت التحليل إصابتهم بالفيروس.



كما أكد "سبع" أن جامعة طنطا تقوم بتوفير 36 فريقا مسحيا حيث يوجد 16 فريقا ثابتا بالمستشفى التعليمى العالمى ومجمع الكليات بسبرباى، بالإضافة إلى 20 فريقا بحثيا متحركا لتغطية تكدس المواطنين على أحد النقاط لتحقيق أعلى درجات الالتزام بسرعة إتمام المسح، كما أضاف أن إجراء المسح الطبى على طلاب كلية الطب يتم غدًا بالمجمع الطبى لمدة يومين ويتم تباعًا إجراء المسح الطبى على باقى طلاب كليات الجامعة.