ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

36 فريقا بحثيا بمستشفيات جامعة طنطا وتوقيع الكشف الطبى على الطلاب.. غدًا

الجمعة 01/مارس/2019 - 08:30 م
صدى البلد
احمد علي
انطلقت اليوم بمحافظة الغربية مبادرة الرئيس السيسى "100 مليون صحة" وقام الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا يرافقه اللواء هشام السعيد محافظ الغربية والدكتور أحمد غنيم المشرف العام على المستشفيات الجامعية والسادة مديري المستشفيات ومندوبى وزارة الصحة مراكز الفحص فى المستشفيات الجامعية فى أول أيام المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للقضاء علي فيرس سي والأمراض غير السارية بالغربية، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمستشفيات واستعدادها التام للبدء بإجراء المسح الشامل على المواطنين لاكتشاف أمراض فيروس سى والسكري وضغط الدم من خلال مراكز الفحص فى المستشفيات.

التقى الدكتور مجدى سبع خلال جولته بعدد من المواطنين الذين يجرون المسح الطبى وتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والإجراءات الشاملة لضمان سلامة إجراء المسح، كما شدد على جميع الأطباء والعاملين بالمبادرة على ضرورة حسن معاملة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها إنهاء إجراء المسح سريعًا والاطمئنان على آلية صرف العلاج للمرضى الذين يثبت التحليل إصابتهم بالفيروس.

كما أكد "سبع" أن جامعة طنطا تقوم بتوفير 36 فريقا مسحيا حيث يوجد 16 فريقا ثابتا بالمستشفى التعليمى العالمى ومجمع الكليات بسبرباى، بالإضافة إلى 20 فريقا بحثيا متحركا لتغطية تكدس المواطنين على أحد النقاط لتحقيق أعلى درجات الالتزام بسرعة إتمام المسح، كما أضاف أن إجراء المسح الطبى على طلاب كلية الطب يتم غدًا بالمجمع الطبى لمدة يومين ويتم تباعًا إجراء المسح الطبى على باقى طلاب كليات الجامعة.
36 فريقا بحثيا بمستشفيات جامعة طنطا وتوقيع الكشف الطبى على الطلاب.. غدًا
36 فريقا بحثيا بمستشفيات جامعة طنطا وتوقيع الكشف الطبى على الطلاب.. غدًا
36 فريقا بحثيا بمستشفيات جامعة طنطا وتوقيع الكشف الطبى على الطلاب.. غدًا
36 فريقا بحثيا بمستشفيات جامعة طنطا وتوقيع الكشف الطبى على الطلاب.. غدًا
36 فريقا بحثيا بمستشفيات جامعة طنطا وتوقيع الكشف الطبى على الطلاب.. غدًا

ترشيحاتنا

البشير يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حادث محطة مصر

أسعار 16 سلعة تموينية خلال شهر مارس.. مستند

5 أسباب مهمة تدفعك لشرب المياه باستمرار.. الأخير أبرزها

الليرة التركية تواصل انهيارها

شاهد.. لحظة اقتحام ضباط شقة بلطجي بعد ذبحه شرطيًا في انجلترا

كهربا يبدأ تنفيذ عقوبة الزمالك.. بهذه الطريقة

الآلاف يشيعون جثمان محمود حمزة مؤسس مركز القلب بالمحلة..صور وفيديو

شاهد .. جمال المنازل بعزبة الأمير في الأقصر بعد تطويرها

الأهلي والزمالك حبايب في نهائي دوري المحترفين لليد

سافر لرؤية أطفاله فحال بينهم الموت.. قصة ضحية جديدة في حادث محطة مصر ..صور

نجم الأرسنال: كلوب لا يعرف النوم بسبب محمد صلاح.. وأخشى من تجدد إصابته

تشفع لعتق رقبته.. أمير سعودي ينقذ شابا من الإعدام بتهمة القتل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالى بنى سويف: مستشفى الواسطى يغرق فى مياه الصرف الصحى.. صور

وزير الرياضة يشهد فعاليات اللقاء المجمع التنافسي للمشروع القومي للموهبة.. صور

شاهد .. جمال المنازل بعزبة الأمير في الأقصر بعد تطويرها

هتاكل إيه النهاردة.. صينية سمك بالبطاطا وكب بيتزا تونة.. والحلو: كيكة القهوة

المئات بمركز شباب الجزيرة يؤدون صلاة الغائب على شهداء رمسيس ..صور

فيديو

أبطال حادث قطار محطة مصر: مكنش ينفع نسيب النار ماسكة في الناس.. فيديو
ناشط مصري يحرج المشاركين في ندوة إخوانية بجنيف.. فيديو
أستاذ علم اجتماع سياسي: إعلام الإخوان ينتهج سياسة الهجوم على مصر.. فيديو
هويدا مصطفى: الحكومة تحركت بسرعة مع حادث قطار محطة مصر.. فيديو
إبراهيم مختار عن حادث القطار: مصر بتعيط وبتدمع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟