بعد قضاء 10 أعوام في الأولد ترافورد.. نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل عن الفريق

اقترب الظهير الإكوادوري أنطونيو فالنسيا من الرحيل عن فريق مانشستر يونايتد، وذلك بعد قضاء 10 سنوات داخل جدران قلعة الأولد ترافورد.



ووفقا لإذاعة الـ بي بي سي البريطانية، فإن فالنسيا صاحب الـ 33 عاما قرر الرحيل عن مانشستر يونايتد، معتزما إكمال مسيرته الكروية في نادي آخر وأنه لن يعتزل كرة القدم.



وابتعد فالنسيا عن حسابات المدير الفني النرويجي سولشاير منذ قدومه، حيث أنه شارك في مباراة وحيدة تحت قيادته وكانت أمام نيوكاسل في يناير الماضي.



وعلق المدير الفني النرويجي عن مستقبل فالنسيا، في المؤتمر الصحفي للقاء ساوثهامبتون القادم في الدوري قائلا: "فالنسيا لا يزال مصابًا ولن يشارك أمام ساوثامبتون، أما بالنسبة لمفاوضات التجديد فالأمر بينه وبين النادي".



يذكر أن فالنسيا تعرض لإصابة في الركبة مؤخرا أبعدته عن قائمة الفريق.

