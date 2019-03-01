الهلال يضرب الفيصلي بهدفين لجوفينكو في الدوري السعودي

فاز فريق الهلال علي نظيره الفيصلي بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين في بطولة دوري كأس الأمير محمد بين سلمان.



وافتتح جوفينكو لاعب نادي الهلال، التسجيل بهدف رائع في شباك الفيصلي، ليتعادل إيغور روسي للفيصلي مع بداية الشوط الثاني من رأسية قوية، ثم يتقدم جوفينكو للزعيم مرة أخري في الدقيقة 79.



وبهذه النتيجة عزز فريق الهلال صدارته في الدوري السعودي برصيد 55 نقطة، بينما يحتل الفيصلي المركز الثامن برصيد 30 نقطة.