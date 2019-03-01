رسالة مؤثرة من سعد لمجرد إلى والده في عيد ميلاده

نشر الفنان الجزائرى سعد لمجرد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام"، صورة تجمعه بوالده، مهنئا إياه بعيد ميلاده .



وكتب "لمجرد" على الصورة قائلا: "بابا حبيبي واعز اصدقائي كل عام وإنت بألف خير وصحة وسلامة، كل عام وانت تاج راسي ومثلي الأعلى".



وتابع قائلا: "كل عام و انت حبيبي يا بابا يا حب حياتي ، الله يطول بعمرك ويخليك لينا ويسمح لي منك انت وماما يا ربي أمين. باسمي وباسم اخي علي نهنئك بعيد ميلادك يا عشق قلبنا".