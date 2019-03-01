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فن

رسالة مؤثرة من سعد لمجرد إلى والده في عيد ميلاده

الجمعة 01/مارس/2019 - 10:01 م
صدى البلد
أحمد البهى
نشر الفنان الجزائرى سعد لمجرد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام"، صورة تجمعه بوالده، مهنئا إياه بعيد ميلاده .

وكتب "لمجرد" على الصورة قائلا: "بابا حبيبي واعز اصدقائي كل عام وإنت بألف خير وصحة وسلامة، كل عام وانت تاج راسي ومثلي الأعلى".

وتابع قائلا: "كل عام و انت حبيبي يا بابا يا حب حياتي ، الله يطول بعمرك ويخليك لينا ويسمح لي منك انت وماما يا ربي أمين. باسمي وباسم اخي علي نهنئك بعيد ميلادك يا عشق قلبنا".

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