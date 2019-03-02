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أخبار العالم

ألمانيا تحتج على رفض تركيا التصريح بعمل صحفيين ألمان على أراضيها

السبت 02/مارس/2019 - 02:19 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت الحكومة الألمانية احتجاجها على رفض السلطات التركية تجديد الاعتماد لمراسلين صحفيين يعملون في وسائل إعلام ألمانية بدون إبداء أسباب لذلك الرفض.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن وسيلتين إعلاميتين في ألمانيا، هما شركة "زي دي اف" التلفزيونية وصحيفة 'تاجيس شبيجل' الألمانية اليومية، قولهما الجمعة إن طلبات التجديد لعمل مراسليهما في تركيا رفضت، مشيرة إلى أن الوسيلتين قررتا الاستئناف.

ووصفت وزارة الخارجية الألمانية القرار التركي بأنه "غير مفهوم".

وأوضحت الشبكة أن نائبًا لوزير الخارجية الألماني، أندرياس ميكايليس، احتج في مكالمة هاتفية مع السفير التركي في برلين على القرار ودعا لتصحيح الأمر.

يُشار إلى أن العلاقات التركية الألمانية توترت خلال السنوات الأخيرة، خاصة منذ عام 2016، وكان أبرز هذه الأسباب اعتقال تركيا للعديد من المواطنين الألمان بما فيهم صحفيون.

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