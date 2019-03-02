عاصم عبد الماجد: إعلام جماعة الإخوان فشل رغم امتلاكه كل مقومات النجاح

عبر الإخواني عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى للجماعة الارهابية عن فشل إعلام جماعة الإخوان، رغم امتلاكها ميزانية دولة فضلا عن ميزانية أكبر حركة إسلامية في العالم.



وقال عبد الماجد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك" يبدو أن هناك ثأرا قديما بين الإسلاميين والإعلام، حيث إن المحاضن التربوية المغلقة التي يظن الإسلاميون (خطأ) أنها الوسيلة الصحيحة للتربية تقتل في شبابنا قدرات كثيرة منها القدرة على التفاعل الاعلامي مع الجمهور."



واستطرد، كيف تفسر أن القنوات الإسلامية المعبرة عن الإخوان فشلت أمام قنوات الدولة قبل 30 يونيو، مؤكدًا أنه من يفشل إعلاميا وهو يمتلك كل هذه الإمكانات فالعيب فيه بالتأكيد.