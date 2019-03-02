مواعيد مباريات اليوم السبت 2 -3- 2019 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم السبت، 2 مارس 2019، إقامة العديد من المواجهات في دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري والسعودي، بالإضافة إلى الدوريات الأوروبية.
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:
دوري أبطال إفريقيا:
القسنطينى الجزائري X الإسماعيلي - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 7
الدوري المصري:
النجوم X حرس الحدود - 3:00 مساءً - On Sport HD - النيل الرياضية
الاتحاد السكندري X الداخلية - 5:30 مساءً - On Sport HD - النيل الرياضية
الإنتاج الحربي X مصر للمقاصة - 8:00 مساءً - On Sport HD - النيل الرياضية
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي):
الباطن X الوحدة - 2:30 مساءً - KSA Sports 2
الفيحاء X الحزم 5:45 مساءً - - KSA Sports 1
الدوري الإنجليزي:
توتنهام هوتسبير X آرسنال - 2:30 ظهرًا - beIN SPORTS HD 2
مانشستر يونايتد X ساوثهامبتون - 5:00 مساءً - beIN SPORTS HD 8
ولفرهامبتون X كارديف سيتي - 5:00 مساءً - beIN SPORTS HD 12
بيرنلي X كريستال بالاس - 5:00 مساءً - beIN SPORTS HD 9
برايتون X هيدرسفيلد تاون - 5:00 مساءً - beIN SPORTS HD 13
بورنموث X مانشستر سيتي - 5:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2
وستهام يونايتد X نيوكاسل يونايتد - 7:30 مساءً - beIN SPORTS HD 2
الدوري الإسباني:
إسبانيول X بلد الوليد - 2:00 ظهرًا - beIN SPORTS HD 3
فياريال X ديبورتيفو ألافيس- 5:15 مساءً - beIN SPORTS HD 3
هويسكا X إشبيلية - 7:30 مساءً - beIN SPORTS HD 3
ريال مدريد X برشلونة - 9:45 مساءً - beIN SPORTS HD 1 - beIN SPORTS HD 3
الدوري الإيطالي:
إمبولي X بارما - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4
ميلان X ساسولو - 7:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4
لاتسيو X روما - 9:30 مساءً - beIN SPORTS HD 4
الدوري الألماني:
بوروسيا مونشنغلادباخ X بايرن ميونخ - 7:30 مساءً - beIN SPORTS HD 5
الدوري الفرنسي:
كان X باريس سان جيرمان - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 6
أنجيه X موناكو - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 8
تولوز X كان - 4:00 مساءً - beIN SPORTS MAX 4 FR
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:
دوري أبطال إفريقيا:
القسنطينى الجزائري X الإسماعيلي - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 7
الدوري المصري:
النجوم X حرس الحدود - 3:00 مساءً - On Sport HD - النيل الرياضية
الاتحاد السكندري X الداخلية - 5:30 مساءً - On Sport HD - النيل الرياضية
الإنتاج الحربي X مصر للمقاصة - 8:00 مساءً - On Sport HD - النيل الرياضية
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي):
الباطن X الوحدة - 2:30 مساءً - KSA Sports 2
الفيحاء X الحزم 5:45 مساءً - - KSA Sports 1
الدوري الإنجليزي:
توتنهام هوتسبير X آرسنال - 2:30 ظهرًا - beIN SPORTS HD 2
مانشستر يونايتد X ساوثهامبتون - 5:00 مساءً - beIN SPORTS HD 8
ولفرهامبتون X كارديف سيتي - 5:00 مساءً - beIN SPORTS HD 12
بيرنلي X كريستال بالاس - 5:00 مساءً - beIN SPORTS HD 9
برايتون X هيدرسفيلد تاون - 5:00 مساءً - beIN SPORTS HD 13
بورنموث X مانشستر سيتي - 5:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2
وستهام يونايتد X نيوكاسل يونايتد - 7:30 مساءً - beIN SPORTS HD 2
الدوري الإسباني:
إسبانيول X بلد الوليد - 2:00 ظهرًا - beIN SPORTS HD 3
فياريال X ديبورتيفو ألافيس- 5:15 مساءً - beIN SPORTS HD 3
هويسكا X إشبيلية - 7:30 مساءً - beIN SPORTS HD 3
ريال مدريد X برشلونة - 9:45 مساءً - beIN SPORTS HD 1 - beIN SPORTS HD 3
الدوري الإيطالي:
إمبولي X بارما - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4
ميلان X ساسولو - 7:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4
لاتسيو X روما - 9:30 مساءً - beIN SPORTS HD 4
الدوري الألماني:
بوروسيا مونشنغلادباخ X بايرن ميونخ - 7:30 مساءً - beIN SPORTS HD 5
الدوري الفرنسي:
كان X باريس سان جيرمان - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 6
أنجيه X موناكو - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 8
تولوز X كان - 4:00 مساءً - beIN SPORTS MAX 4 FR