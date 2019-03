مواعيد مباريات اليوم السبت 2 -3- 2019 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم السبت، 2 مارس 2019، إقامة العديد من المواجهات في دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري والسعودي، بالإضافة إلى الدوريات الأوروبية.



ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:



دوري أبطال إفريقيا:

القسنطينى الجزائري X الإسماعيلي - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 7



الدوري المصري:

النجوم X حرس الحدود - 3:00 مساءً - On Sport HD - النيل الرياضية

الاتحاد السكندري X الداخلية - 5:30 مساءً - On Sport HD - النيل الرياضية

الإنتاج الحربي X مصر للمقاصة - 8:00 مساءً - On Sport HD - النيل الرياضية



دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي):

الباطن X الوحدة - 2:30 مساءً - KSA Sports 2

الفيحاء X الحزم 5:45 مساءً - - KSA Sports 1



الدوري الإنجليزي:

توتنهام هوتسبير X آرسنال - 2:30 ظهرًا - beIN SPORTS HD 2

مانشستر يونايتد X ساوثهامبتون - 5:00 مساءً - beIN SPORTS HD 8

ولفرهامبتون X كارديف سيتي - 5:00 مساءً - beIN SPORTS HD 12

بيرنلي X كريستال بالاس - 5:00 مساءً - beIN SPORTS HD 9

برايتون X هيدرسفيلد تاون - 5:00 مساءً - beIN SPORTS HD 13

بورنموث X مانشستر سيتي - 5:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2

وستهام يونايتد X نيوكاسل يونايتد - 7:30 مساءً - beIN SPORTS HD 2



الدوري الإسباني:

إسبانيول X بلد الوليد - 2:00 ظهرًا - beIN SPORTS HD 3

فياريال X ديبورتيفو ألافيس- 5:15 مساءً - beIN SPORTS HD 3

هويسكا X إشبيلية - 7:30 مساءً - beIN SPORTS HD 3

ريال مدريد X برشلونة - 9:45 مساءً - beIN SPORTS HD 1 - beIN SPORTS HD 3



الدوري الإيطالي:

إمبولي X بارما - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4

ميلان X ساسولو - 7:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4

لاتسيو X روما - 9:30 مساءً - beIN SPORTS HD 4



الدوري الألماني:

بوروسيا مونشنغلادباخ X بايرن ميونخ - 7:30 مساءً - beIN SPORTS HD 5



الدوري الفرنسي:

كان X باريس سان جيرمان - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 6

أنجيه X موناكو - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 8

تولوز X كان - 4:00 مساءً - beIN SPORTS MAX 4 FR