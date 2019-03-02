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اقتصاد

أسعار الأسماك فى سوق الجملة اليوم السبت 2 مارس 2019

السبت 02/مارس/2019 - 09:58 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار الأسماك، اليوم، السبت، 2 مارس 2019، داخل أسواق العبور والجملة، حيث سجّل سعر كيلو البلطي 23 جنيها، والبلطى نمرة "2" 21 جنيها، والبلطى نمرة "3" بلغ سعره 9 جنيهات، والبلطي الأسواني 27 جنيهًا، وقشر البياض 35 جنيهًا، والبياض البلدي 55 جنيهًا.

وبلغ سعر المكرونة الخليجي 44 جنيهًا، والمكرونة السويسي 65 جنيهًا، والمكرونة المجمدة 25 جنيهًا، والكابوريا 130 جنيهًا، والمرجان 40 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الجمبري نمرة 1 نحو 320 جنيها، والجمبري نمرة 2 بين 125 و225 جنيهًا، والجمبري المجمد بين 85 و165 جنيهًا، والدنيس 90 جنيهًا، والبربون 30 جنيهًا.

كما تراوح سعر الوقار ما بين 40 إلى 70 جنيهًا، والبورى "2" بسعر 30 جنيهًا، والبوري بسعر 40 جنيهًا.

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