جلسة في الجيم لـ عمرو السوليه لعلاج شد العضلة الأمامية

أدي عمرو السولية، تدريبات تأهيلية في «الجيم» على هامش مران الفريق مساء اليوم السبت.



ويعاني اللاعب من الإصابة بشد في العضلة الأمامية حيث تأكد غيابه عن مباراة بتروجيت.



وفي ذات السياق واصل محمد نجيب تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة حيث يعاني اللاعب من الإصابة في ركبته.



ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجيت الاثنين المقبل على ملعب بتروسبورت في الجولة الـ26 من منافسات الدوري الممتاز.

