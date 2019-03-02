غرفة السياحة: فحص أتوبيسات الحج البري بعد القرعة الإلكترونية للحج

قال مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة، ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، إنه سيتم فحص نحو 300 أتوبيس لنقل 12 ألف حاج من حجاج النقل البري، هذا العام، بعد القرعة الإلكترونية للحج السياحي.



وأوضح شلبي - في بيان اليوم أن الحج السياحي يحتاج فقط إلى 267 أتوبيسا ولكن الوزارة تضع أكثر من العدد المطلوب تحسبا لأي ظرف ولضمان راحة الحجاج وانتظام المواعيد.



من جانبه قال أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات إن الضوابط تلزم الشركات بتوفير سائقين لكل أتوبيس، على أن يكون كل سائق مسجلا بالوزارة وجرى توقيع الكشف الطبي عليه، ويكون حاصلا على دورة تدريبية عملية ونظرية، وملتزما بالمواعيد ولا يحصل على إكراميات أو أية مبالغ من الحجاج.



وأشار إلى أن الأتوبيسات يجب ألا تكون من موديلات قبل 2010 وأن تكون مزودة بجهاز التتبع الإلكتروني gps، موضحا أن فحص الأتوبيسات سوف يتم بعد إجراء القرعة؛ وسيتم الفحص في المراكز المختصة بالمحافظات وليس شرطا حضور الأتوبيس للقاهرة، مشيرا إلى أنه سيتم التأكد من صلاحيتها وسلامتها الفنية للعمل في موسم الحج المقبل.



و قال نادر عياد رئيس لجنة الطيران والنقل السياحي بالغرفة إن الغرفة تسعى لرفع كفاءة السائقين وتدريبهم على مستويات عالية ومقاييس عالمية، مع إلزام الشركات بضرورة تزويد الأتوبيسات بأجهزة التتبع الإالكتروني وطفاية حريق، وحقيبة إسعافات وعدة كاملة.



وشدد عياد على أن الغرفة حريصة على توفير كافة السبل لراحة ضيوف الرحمن وضمان وصولهم لأداء فريضة الحج بسهولة ويسر وحماية مصالح الشركات السياحية وسمعة القطاع السياحي.. وأكد أنه سيتم توفير أتوبيسات احتياطية لنقل حجاج البري، حال تعرض أي أتوبيس ناقل للحجاج لأي ظرف يمنعه من استكمال الرحلة وهناك متابعة لحركة الأتوبيسات والتدخل الفوري لحل أية مشكلة سواء داخل الأراضي المصرية أو الأردنية أو السعودية لضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن.