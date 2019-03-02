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فن

Despacito أغنية ساهمت في إنقاذ دولة من الإفلاس

السبت 02/مارس/2019 - 08:36 م
صدى البلد
سعيد فراج
كسرت الأغنية العالمية Despacito للمغني اللاتيني لويس فونسي، حاجز الـ 6 مليار مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، إذ بلغت مشاهداتها 6 مليار و18 مليون و377 ألف مشاهدة، لتتربع على قائمة الأغاني العالمية الأكثر مشاهدة.

Despacito ساهمت في إزدهار موطن صاحبها، المغني لويس فونسي، فاتجه أنظار العالم إلى فى إقليم “بورتريكو» بعد هذا الكيب، فانتعشت السياحة فيه وزادت معدلات السياحة بنسبة 45%، وذلك بعد أن أعلن حاكم الإقليلم إفلاسه بعدما وصلت ديونها إلى 70 مليار دولار.

وطرحت الأغنية في يناير 2017، لتطيح بأغنية See You Again لمغني الراب ويز خليفة وتشارلي بوث التي حققت 3 مليارات ونصف المليار مشاهدة.

ودخلت Despacito في تصنيف آخر كالفيديو كليب الأعلى مشاهدة بالعالم ، فيما ساعد هذا الكليب على ارتفاع معدل السياحة في دولة بورتوريكو.

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