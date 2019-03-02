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عمرو أديب يبرز أدلة جديدة ضد سائق قطار محطة مصر

السبت 02/مارس/2019 - 10:17 م
صدى البلد
حسام الحارتي
قال الإعلامي عمرو أديب ، أن سائق قطار محطة مصر ثبت تعاطيه المواد المخدرة في عام 2017، وتم ايقافه.

وأضاف خلال تقديمه برنامج " الحكاية "، المذاع عبر فضائية " ام بي سي مصر "، أنه لابد من التعامل مع هذه الفئة بحذر شديد نتيجة الإهمال التي يحدث داخل عربات القطار، والتي تؤدي إلي القضاء علي أرواح المواطنين.

وفي ذات السياق عرض أديب، فيديو يعود تاريخه إلى ثلاثة أعوام ماضية أثناء تعاطي أحد السائقين ومساعديه، المواد المخدرة أثناء قيادة أحد القطارات.

وطالب أديب الوزير القادم بضرورة التخلص من تعاطي المخدرات داخل هيئة السكة الحديد ،تحسبا لعدم تكرار حادث محطة مصر معلقا :" اللي يتعاطى مخدرات ميسوقش يقعد مع مدام سميحة في المكتب".

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