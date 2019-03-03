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حوادث

ضبط صاحب شركة بحوزته أسلحة وذخيرة بالبساتين

الأحد 03/مارس/2019 - 12:22 م
صدى البلد
كتب محمد صبرى
تمكن ضباط أمن القاهرة من ضبط صاحب شركة بالبساتين، وبحوزته أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.

وكانت ومعلومات قد وردت لقسم شرطة البساتين بقيام مالك مؤسسة لاستيراد وتصدير الملابس الجاهزة وصاحب مركز تجارى لتجارة الملابس فى دار السلام بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص داخل مسكنه وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه.

وبتفتيش مسكنه تم ضبط بندقية خرطوش عيار 12 مم وبخزينتها 3 طلقات خرطوش من ذات العيار وطبنجة عيار 9مم و2 خزينة بداخلهما 5 طلقات من ذات العيار.

بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الدفاع وأقر بقيامه بشراء الأسلحة من أحد الأشخاص بمنطقة الصف بالجيزة وجار العمل على تحديده وضبطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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