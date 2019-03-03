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محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بتشجيع المواطنين على تقنين أراضيهم

الأحد 03/مارس/2019 - 01:26 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
وجه الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بضرورة تشجيع المواطنين بالإسراع في الانتهاء من إجراءات تقنين أراضيهم وسرعة تسديد 25٪ على الأقل من مقابل التقنين وفقا للقانون حفاظا على ممتلكاتهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المحافظ اليوم لمتابعة عمل لجان تقنين التعديات علي أملاك الدولة وآخر مستجدات طلبات التقنين.

جاء ذلك، بحضور أحمد جمال، نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة، واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ومسئولي ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالأحياء.

واستفسر المحافظ من رؤساء الأحياء عن وجود أي تحديات لتنفيذ الإجراءات الخاصة بتقنين أراضي أملاك الدولة، مؤكدا تذليل جميع العقبات للمواطنين للانتهاء منها وتحصيل حقوق الدولة.

واستعرض كل حي موقفه من إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة بنطاقه، وعدد الحالات التي تمت معاينتها وتثمينها بنطاق كل حي.

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