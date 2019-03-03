كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تنظم يوم الشعوب الدولي

تنظم كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان،" يوم الشعوب الدولي"وذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان بتنمية معرفة الطلاب بالتراث الثقافي والحضارى للدول تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.





وأكد رئيس جامعة حلوان أن اليوم يهدف إلي تحقيق التواصل بين الحضارات والتعارف بين الشعوب وبين مصر والدول الأخرى لعرض ثقافاتهم ونتاج حضارة هذه الشعوب فى الجوانب المختلفة سواء فى الفنون أو النواحى الاجتماعية والثقافية وغيرها، والتعرف على أفكارهم وثقافاتهم وعاداتهم وتقاليدهم، وهو ما يعود بالنفع علي الطلاب من خلال تبادل الخبرات والثقافات بين أبناء الكلية وأبناء البلدان الأخرى.





وأشارت الدكتورة عميد كلية الفنون التطبيقية إلى أن هذا اليوم يعد فرصة حقيقة لإكساب الطلاب ثقافات جديدة من خلال عرض كل بلد أنشطتها والتراث الثقافي بها مثل "الزي والمأكولات المشهورة لكل بلد والأعمال الفنية الخاصة".



