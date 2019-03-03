ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تنظم يوم الشعوب الدولي

الأحد 03/مارس/2019 - 01:29 م
صدى البلد
كريم ناصر
تنظم كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان،" يوم الشعوب الدولي"وذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان بتنمية معرفة الطلاب بالتراث الثقافي والحضارى للدول تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.

وأكد رئيس جامعة حلوان أن اليوم يهدف إلي تحقيق التواصل بين الحضارات والتعارف بين الشعوب وبين مصر والدول الأخرى لعرض ثقافاتهم ونتاج حضارة هذه الشعوب فى الجوانب المختلفة سواء فى الفنون أو النواحى الاجتماعية والثقافية وغيرها، والتعرف على أفكارهم وثقافاتهم وعاداتهم وتقاليدهم، وهو ما يعود بالنفع علي الطلاب من خلال تبادل الخبرات والثقافات بين أبناء الكلية وأبناء البلدان الأخرى.

وأشارت الدكتورة عميد كلية الفنون التطبيقية إلى أن هذا اليوم يعد فرصة حقيقة لإكساب الطلاب ثقافات جديدة من خلال عرض كل بلد أنشطتها والتراث الثقافي بها مثل "الزي والمأكولات المشهورة لكل بلد والأعمال الفنية الخاصة".

وتقام فعاليات يوم الشعوب في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأحد الموافق 17 مارس 2019 ، بمقر كلية الفنون التطبيقية بالجيزة.

ترشيحاتنا

مشروب طبيعي يساعد في علاج السرطان والتخلص من الكوليسترول

طائرة الأحلام تنضم لأسطول مصر للطيران نهاية الشهر الحالي

محمد رمضان يكشف: لا أخدر الأسود.. فيديو

ارمى الجبنة فى وجه أولادك.. تحد جنونى جديد على السوشيال ميديا.. فيديو

كيف تصرف عامل مزلقان كفر الجمال لحظة وقوع كوبري مشاة طوخ .. صور

فيديوجراف | طائرة تصطدم بناطحة سحاب أمريكية

رقص برشلونة على إهانة ريال مدريد في الكلاسيكو.. حديث الصحف الإسبانية

هل يجوز صيام يوم السبت منفردا

كاثرين زيتا جونز تتفوق جمالا على ابنتها كاريس.. صور

الإمارات تكشف سبب تمثيل قطر الهامشي بالمحافل الدولية

كارثة تهدد تركيا.. وتحذير من سقوط 500 ألف قتيل

نجم المنتخب يحيي ذكرى ميلاد والده برسالة مؤثرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريق أطفال بلا مأوي ينقذ مسنًا بالقاهرة وينقله لدار رعاية.. صور

وزير الآثار والقائم بأعمال السفير الأمريكي يفتتحان مقابر كوم الشقافة.. صور

هتاكل إيه النهاردة.. فخدة بالليمون وسلطة موتزاريلا.. والحلو: عيش السرايا

15 سنة رعبا.. محرقة نفايات طبية تهدد حياة أهالي كفر عشما بالمنوفية

كاثرين زيتا جونز تتفوق جمالا على ابنتها كاريس.. صور

فيديو

تعرف على دور الإخوان في حادث قطار محطة مصر.. فيديو
اتحاد الغرف التجارية: مشاركة 1000 من قيادات المال والأعمال بملتقى مصر للاستثمار.. فيديو
توقعات الجماهير لمباراة الزمالك وبترو أتليتكو الإنجولي.. فيديو
وزير قطاع الأعمال العام: ملتقى مصر للاستثمار فرصة للتكامل بين مؤسسات القطاع العام.. فيديو
رامي رضوان عن تغطية خزان وقود قطار بعلبة كشري: الموضوع يستدعي التحقيق

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟