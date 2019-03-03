حقك تنظمي حملة توعية لتنظيم الأسرة بالبحيرة

تنظم مديرية الصحة بالبحيرة حملة تنشيطية توعوية وخدمية موسعة لدعم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي" وذلك ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" والتى تستهدف 9 محافظات من ضمنها محافظة البحيرة.



ويشارك فى الحملة إدارات الرعاية الأساسية والطب العلاجي والثقافة والإعلام الصحي والعلاقات العامة بالمديرية بالإضافة لمشاركة عدة جهات أخرى كالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ومجمع إعلام دمنهور والكنيسة والمجلس القومي للسكان والمجلس القومي للمرأة ومديريات الأوقاف والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى.



يتم تنفيذ الحملة خلال الفترة من 10 مارس وحتى 21 مارس 2019 على مرحلتين بجميع الإدارات التابعة لمديرية الصحة والسكان بالبحيرة وذلك على النحو التالي :المرحلة الأولى خلال الفترة من 10مارس وحتى 14 مارس بإدارات (دمنهور – أبو حمص – شبراخيت – كوم حمادة – حوش عيسى - الدلنجات – إدكو ).. والمرحلة الثانية خلال الفترة من 17 مارس وحتى 21 مارس بادارت (كفر الدوار – التحرير – المحمودية – الرحمانية – رشيد – إيتاى البارود – غرب النوبارية – وادى النطرون).



من جانبه أعلن الدكتور علاء الدين عثمان – وكيل وزارة الصحة أن الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات وبالأماكن النائية والمحرومة من الخدمة عن طريق العيادات المتنقلة، مشيرا الى أن فعاليات الحملة تتضمن عقد ندوات إعلامية توعوية بجميع إدارات المحافظة وعقد لقاءات جماهيرية بمركز الإبداع الفنى بدمنهور وبقرية سنهور.