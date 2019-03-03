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رياضة

بطلة من ذهب.. 14 محطة في مسيرة جيانا فاروق متصدرة التصنيف الأولمبي للكاراتيه

الأحد 03/مارس/2019 - 06:33 م
صدى البلد
القسم الرياضي
خطفت جيانا فاروق لاعبة المنتخب الوطني للكاراتيه الأنظار بتصدرها التصنيف الأوليمبي للعبة لشهر مارس في وزن61 كيلو، بمجموع نقاط 3232.5 نقطة.

ويرصد صدى البلد بعض الأرقام والمحطات الهامة في حياة جيانا فاروق.

- ولدت جيانا في العاشر من ديسمبر من عام 1994، حيث تبلغ من العمر 25 عامًا، وهي لاعبة في النادي الأهلي، وتمثل المنتخب المصري للكاراتيه.

- كانت تمارس السباحة في طفولتها، لكنها بدأت ممارسة الكاراتيه منذ 19 عامًا في السادسة من عمرها كلاعبة في صفوف النادي الأهلي.

- درست في كلية الصيدلة جامعة القاهرة .

- بدأت رحلتها مع منتخب مصر في عام 2009 مع منتخب الناشئين ، حيث حققت المركز الأول ببطولة أفريقيا، والمركز الأول في بطولة ألعاب البحر المتوسط. 

- حصلت على أول العالم للشباب في عام 2011 والتي أقيمت بماليزيا.

-حققت جيانا بطولة العالم للكاراتيه عام 2014 في وزن 61 كيلو جرام ويعد أهم إنجاز في مسيرتها ، كما حققت برونزية بطولة العالم عام 2018 بعد فوزها على بطلة تركيا.

- حققت جيانا بطولة هراديك كرالوف 2009 منافسات 14-15 عام حر في الوزن الحر ، ووزن - 54 كيلو جرام.

- عادت جيانا لتفوز ببطولة هراديك كرالوف 2010 – منافسات 14-15 عام في الوزن الحر، ووزن + 54 كيلو جرام.

- نالت فاروق بطولة العالم للكاراتيه للناشئين 2011 منافسات 16-17 عام وزن 59 كيلو جرام. 

- حصدت المركز الخامس في بطولة الدوري العالم الممتاز للكاراتيه 2013 ، منافسات 61 كيلو جرام. 

- كأس العالم للكاراتيه تحت 21 سنة 2013 – منافسات 18-20 عام، منافسات +60 كيلو جرام. 

- فضية دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط ، في منافسات -61 كيلو جرام بعد خسارتها في النهائي أمام السلوفينية تاسا ريستك.

- كرمت من الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إنجازها في دورة ألعاب البحر المتوسط.

- تطمح ديانا في الحصول على ميدالية أوليمبية في أوليمبياد طوكيو 2020 بعد إدراج اللعبة كلعبة أوليمبية للمرة الأولى.

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