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تعليم

يوم رياضي بمشاركة فرقتى الفنون الشعبية والألعاب الترفيهية بتربية المنيا

الأحد 03/مارس/2019 - 07:35 م
صدى البلد
ايمن رياض
نظمت كلية التربية جامعة المنيا وفريق طلاب من أجل مصر يوما رياضيا فنيا ترفيهيا لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، تلبيةً لدعوة الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا بتنظيم يومًا رياضيًا بجميع كليات الجامعة، وذلك فى إطار اهتمام الجامعة بالطلاب وتشجيعا لهم على المشاركة فى الأنشطة الرياضية المختلفة، وخلق جو من البهجة للعاملين، والمساعدة على التخلص من ضغوط العمل وتجديد النشاط والطاقة الإيجابية.

تضمنت فعاليات اليوم عروضا فنية متنوعة قدمها طلاب الكلية، بالإضافة إلى فنون شعبية وألعاب رياضية وترفيهية، وذلك بحضور الدكتور عيد عبد الواحد عميد كلية التربية، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور حسام عبد الرحيم مقرر فريق طلاب من أجل مصر وممثلى رعاية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب كلية التربية.

وأكد عميد الكلية، على أن فعاليات اليوم الرياضى الترفيهي تأتى لتشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية التي تهدف إلى تنمية روح الفريق وزيادة الألفة والترابط بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

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