محافظ الشرقية: معيار تقييم أداء رؤساء المراكز هو الاستفادة من الخطة الاستثمارية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن جملة استثمارات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2018/2019 بمحافظة الشرقية بلغت 426 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم زيادة استثمارات المحافظة إلى 66 مليون جنيه لتصبح القيمة الإجمالية لاستثمارات الباب السادس 492 مليون جنيهًا ، وبلغت نسبة تنفيذ المشروعات بكل القطاعات الخدمية 75% فى برامج ( النقل والمواصلات – الكهرباء - تحسين البيئة – تدعيم الوحدات المحلية – الأمن والإطفاء والمرور).



جاء ذلك خلال استقباله وفدًا من بنك الاستثمار القومي " قطاع تمويل مشروعات الإدارة المحلية " برئاسة عاصم عبد العليم مدير عام تمويل مشروعات دواوين عموم محافظات الوجة البحري في حضور لواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة .



وخلال الاجتماع أوضح محافظ الشرقية أن معيار تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء هو مدى الاستفادة من المبالغ المالية المتاحة في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018 / 2019م لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بكل قطاع خدمى ودخوله الخدمة فى أسرع وقت لتحقيق الإستفادة للمواطنين ومخاطبة الجهات المعنية لتوفير اعتمادات مالية إضافية لاستكمال تنفيذ المشروعات.



من جانبه أكد عاصم عبد العليم مدير عام تمويل مشروعات دواوين عموم محافظات الوجه البحري، أن الهدف من الزيارة إجراء المتابعة الميدانية لمشروعات الخطة الاستثمارية بديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات التابعة ( التربية والتعليم – التضامن الاجتماعي – القوى العاملة – الشباب والرياضة – التموين والتجارة الداخلية – التنظيم والإدارة ) للعام المالي 2018 / 2019.