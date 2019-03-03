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أحمد موسى: القوات المسلحة دائما تنحاز لصالح الشعب المصري.. فيديو

الأحد 03/مارس/2019 - 08:54 م
صدى البلد
حمزة شعيب
قال الإعلامى أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية سعت خلال حكمها للسيطرة على الدولة من خلال أخونة كل المؤسسات.

وتابع "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "الدولة المصرية شهدت حالة انهيار اقتصادي بعد 25 يناير 2011".

وأشار إلى أن الشعب المصرى قدموا توكيلات لوزير الدفاع وقتها الفريق أول عبدالفتاح السيسي فى يناير 2013 ليحميهم من حكم جماعة الإخوان، معقبا:"دائما القوات المسلحة تنحاز للشعب المصرى".

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