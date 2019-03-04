ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

سيدة و4 رجال فى مهمة اغتصاب وقتل عواطف

الإثنين 04/مارس/2019 - 09:00 ص
صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه
لم تكن تدرى عواطف صاحبة مكتب العقارات ان نهايتها ستكون على يد صديقتها التى خانت العيش والملح وتقوم بتحريض 5 متهمين باغتصابها وقتلها والاستيلاء على مشغولاتها الذهبية وأموالها .

قصة المجنى عليها بدأت بتعرفها على المتهمة إيمان ص أ أثناء عملها بمكتب عقارات خاص بها و تطورت بينهما العلاقة حتى تحولت المتهمة من عاملة الى صديقة تعرف كل كبيرة وصغيرة عن القتيلة حتى مرت المتهمة بضائقة مالية حاولت الخروج منها الا ان الشيطان لعب برأسها و اختمرت فكرة سرقة صديقتها والاستيلاء على اموالها لكونها تقطن بمفردها فى المنزل .

التقطت المتهمة إيمان هاتفها المحمول واتصلت بكل من حسام ع ع سباك، ومحمود ن أ قهوجي، ومحمود ع م عامل ومحمد س م كبابجي وحازم إ ع عاطل وطلبت منهم الحضور إلى أحد المقاهى لم يكذب المتهمون الخمسة الطلب وحضروا وقصت عليهم حكاية المجنى عليها عواطف واتفقوا على سرقتها وقتلها خططت المتهمة انها ستدخل الى منزل القتيلة وتترك باب الشقة مفتوحا وبعد دخولها بنصف ساعة يحضر المتهمون الى المنزل والاختباء داخل إحدى الغرف وبالفعل تم تنفيذ المخطط على اكمل وجه وبعد ساعة دخلت المجنى عليها الى غرفتها للنوم لتتفاجأ بالمتهمين داخل غرفتها حاولت الصراخ والاستغاثة إلا أنها فشلت طلبت المجنى عليها منهم فى بداية الامر تركها واخذ اى اموال معها فى سبيل تركها الا انهم رفضوا وقاموا بشل حركتها وتقييد يديها ووضع لاصق طبي على فمها وقاموا المتهمين باغتصابها ثم خنقها حتى الموت والاستيلاء على المشغولات الذهبية ومبالغ مالية والهاتف المحمول الخاص بها.

انتهى المتهمون من جريمتهم وغادروا المنزل فى سكوت واغلقت الصديقة باب الشقة لتبدأ رحلتهم فى تقسيم الغنيمة لكن لا توجد جريمة كاملة .. اكتشفت احدى جارات القتيلة الجريمة بعد ان اتصلت بها أكثر من مرة ولم ترد عليها فتوجهت الى شقتها وجدت الباب مفتوحا وعقب دخولها وجدت الجثة على الأرض فأبلغت الشرطة التى بدأت فى جمع التحريات وفحص علاقات المجنى عليها والتى أكدت أن المتهمين هم مرتكبو الجريمة نظرا لمرورهم بضائقة مالية القى القبض على المتهمين بعد تأكيد الشهود رؤيتهم داخل العقار قبل الحادث.

وتوصلت التحقيقات إلى محل قطع غيار سيارات قام المتهمين بشراء أفيز بلاستيكي منه الذي تم استخدامه فى تقييد المجنى عليها به والصيدلية التي اشتروا اللاصق الطبي كما تبين من فحص كاميرات المراقبة بالصيدلية وتوصلت التحريات الى احدى الشهود التى أكدت أنها شاهدت المتهمة الأولى رفقة المجني عليها فى سكنها.

وكشف تقرير الطب الشرعي وجود كدمات وسحجات وإصابة رضية احتكاكية حدثت من الضغط على العنق بجسم صلب وكدمات وانسكابات بعموم الفروة وكسور بالاضلاع الصدرية.

أحالت النيابة المتهمين الى المحاكمة الجنائية وقررت محكمة جنايات الجيزة حجز القضية لجلسة 26 مارس للحكم. 

ترشيحاتنا

مزارع يقتل زوجته وينتحر.. والسبب

المدة والطريقة ودرجة التبريد.. كيف يمكن تخزين السمك دون أن يفسد

أندرويد تجهز للتغيير الأكبر في عالم الهواتف الذكية

البحوث الإسلامية: في هذه الحالة لا يقبل الله تعالى منك النوافل

تعرف على 21 كلمة أوصى رسول الله بالدعاء بها في الصلاة

مفاجأة .. فيسبوك تستعد لـ الحدث الأهم في تاريخها .. تعرف عليه

عاش هنا.. يوثق رحلة انتقال الفاجومي من كفر نجم لـ المقطم وأسرار عمله مع الإنجليز..صور

شاهد .. المطربة دينا عادل تدخل القفص الذهبي

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين في مصر والدول العربية

القصة الكاملة لشائعة ترشح محمد وجيه عبد العزيز وزيرا للنقل.. فيديو

وصفة من البهارات تمنع السرطان وتخلصك من الكولسترول

عمرو أديب يفجر مفاجأة حول اتفاقية الشيطان الخاصة بالتنظيم الإرهابي داعش

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه النهاردة؟.. برجر نباتي وبطاطس مشوية بالليمون.. والحلو: كيك صيامي بالشيكولاتة

عاش هنا.. يوثق رحلة انتقال الفاجومي من كفر نجم لـ المقطم وأسرار عمله مع الإنجليز..صور

بإطلالات غريبة ..درة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

80 صورة ترصد تاريخ آثار كوم الشقافة في الإسكندرية طوال 120 سنة

صحيفة بريطانية تنشر قصة زواج مؤثرة بطلها المرض اللعين.. صور

فيديو

رشا مجدي: البرنامج الموحد لقراءة عدادات الكهرباء يضمن حق المواطن.. فيديو
مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات..فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم .. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الاثنين 4-3-2019
شاهد .. ثعبان ضخم يفزع سيدة بعدما لدغها وهي نائمة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟