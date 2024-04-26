روسيا تنشر حاملتي صواريخ غواصتين في البحر الأسود

أكد الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 أن القوات الروسية وضعت حاملتي صواريخ من الغواصات في مهمة قتالية في البحر الأسود، بإجمالي يصل إلى ثمانية صواريخ كاليبر.

وأعلنت قوات الجيش الأوكراني في بيان لها أنه "بعد توقف طويل، وضع العدو حاملتي صواريخ من الغواصات في مهمة قتالية في البحر الأسود ويبلغ إجمالي عدد الصواريخ التي أطلقتها "كاليبرس" ثمانية صواريخ"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأشار البيان إلى أن السفن الروسية الحربية الأخرى تتمركز حاليا في قواعدها، مشددة على أن مستوى التهديد الصاروخي مرتفع للغاية.