محافظ سوهاج يبحث دعم المشروعات الصغيرة لتحقيق التنمية المستدامة

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، اجتماعًا مع عمرو عبدالله مدير جهاز تنمية المشروعات بجنوب الصعيد، لبحث سبل دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحقيق رؤية القيادة السياسية، وتوجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.



تم خلال الإجتماع عرض خطة الندوات التوعوية، والتثقيفية بقرى المحافظة، وفقًا لمشروعات التنمية المستدامة، حيث أكد محافظ سوهاج على دعم القرى الأكثر احتياجًا، من خلال توفير أليات الدعم الاجتماعي لها.



وإلتقى الدكتور بسام عزام السكرتير العام المساعد للمحافظة، الجهات المعنية لتحديد أدوارها بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، لدعم المشروعات الجديدة، والراغبين فى الحصول على قروض لإقامة مشروعاتهم.



وأشار الى أهمية دور صندوق الدعم الإجتماعى فى المراكز والمدن والأحياء، وتدريب أصحاب المشروعات وتأهيلهم مهنيًا، مشيرًا إلي أهمية إستخدام الوسائل التكنولوجية المرئية المسموعة، أثناء شرح وتوضيح أسس المشروعات المتوسطة، والصغيرة خلال إقامة الندوات.



ولفت الى أهمية إقامة المعارض لأصحاب المشروعات، بإشراف من الجهات التنفيذية بالمحافظة، وضرورة التدريب العملى لذوي المشروعات ومحاكاتها على أرض الواقع، لتيسير وصول المعلومة للفئات المستهدفة.



حضر الإجتماع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمحافظة، ووكيل وزارة الشباب والرياضة، ومدير عام مركز النيل للإعلام بسوهاج، ومقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة سوهاج.