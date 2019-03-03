سجلات بصرية.. معرض لطلاب الفرقة الثالثة بكلية الفنون الجميلة

افتتح الدكتور السيد قنديل القائم بٱعمال عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان اليوم معرض لطلاب الفرقة الثالثة بقسم التصوير بالكلية تحت عنوان "سجلات بصرية" .



تدور فكرة المعرض حول رؤية فنية متحررة ورؤية تشكيلية وبصرية نافذة ، يصورها الطلاب بالألوان الزيتية والٱحبارهم ويجسدونه بالنحت ،ويضم المعرض ٨٥ عملاا فنيا للطلاب بين النحت والرسم .







الجدير بالذكر ان المعرض مقام بقاعة العرض الرئيسية بكلية الفنون الحميلة لمدة اسبوع حتى يوم ٩ مارس ٢٠١٩