يوفنتوس يفوز على نابولي 2-1 ويبتعد بصدارة الكالتشيو

حقق فريق يوفنتوس انتصارًا هامًا على مضيفه نابولي بهدفين مقابل هدف، في قمة الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي.



أهدر زيلينسكي فرصة التقدم لنابولي بعد خطأ في إبعاد الكرة من بونوتشي، وضعها زيلينسكي على يسار المرمى.



وفي الدقيقة الثالثة عشرة، وقف اللاعبون لتحية ديفيد أستوري لاعب فيورنتينا الذي توفي في العام الماضي.



وفي الدقيقة 27 قام الحكم بطرد أليكس ميريت حارس مرمى فريق نابولي بعد تدخل مع البرتغالي كريستيانو رونالدو ، ليحل محله الكولومبي ديفيد أوسبينا، ولم يمهله البوسني ميراليم بيانيتش دقيقة، حتى أسكن شباكه بالهدف الأول لليوفي من ركلة حرة مباشرة ، أسكنها على يمين أوسبينا معلنًا عن الهدف الأول لليوفي.



وأضاف إيمري كان الهدف الثاني للسيدة العجوز في الدقيقة 39 برأسية رائعة، سكنت شباك أوسبينا، لينتهي الشوط الأول بتقدم اليوفي بهدفين نظيفين.



في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني ، طرد حكم اللقاء ، البوسني ميراليم بيانيتش متوسط ميدان اليوفي ، بعد تحصله على الإنذار الثاني له في المباراة ، مما سبب انكماشًا لفريق السيدة العجوز ، استغله نابولي الذي واصل الضغط على يوفنتوس، وكلل الإسباني خوسيه كاييخون الأمر بالنجاح ، حيث قلص الفارق بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 61 .



وواصل نابولي الضغط ، لكن هجماته كانت تقابل بواسطة مدافعي اليوفي ، وحارسه تشيزني، وفي الدقيقة 83 تحصل نابولي على ركلة جزاء ، بعد لمسة يد على أليكس ساندر ، احتسبها حكم اللقاء بعد الرجوع لتقنية الفار ، وتولى إنسيني تسديدها ، لكنه أضاع ركلة الجزاء ، منهيًا آمال نابولي في العودة للقاء.



وبتلك النتيجة ارتفع رصيد نادي يوفنتوس للنقطة 72 في صدارة الترتيب ، بينما توقف رصيد نادي نابولي عند النقطة 56 في المركز الثاني.