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أخبار العالم

مصرع 4 أمريكيين وقائد طائرة في تحطم مروحية شمالي كينيا

الإثنين 04/مارس/2019 - 09:09 ص
صدى البلد
أ ش أ
لقي 4 أمريكيين وقائد طائرة مصرعهم إثر تحطم طائرة هليكوبتر بعد سقوطها الليلة الماضية في الحديقة الوطنية المركزية لكينيا التي تقع علي الحدود الشمالية للبلاد مع إثيوبيا .

أعلنت ذلك الشرطة الكينية اليوم الإثنين في تغريدة على صفحتها على تويتر نقلتها صحيفة " نيويورك تايمز" الأمريكية على موقعها الإلكتروني ، وقالت الشرطة "إن سبب تحطم الطائرة لا يزال غير مؤكد، وأنه سيتم إعلان أسماء الضحايا بمجرد إبلاغ أقاربهم".

وأضافت أن المروحية كانت واحدة من اثنتين هبطتا في "معسكر خيام" في الجزيرة، وأن الطائرة الأخرى أقلعت من المنطقة بأمان.

وذكرت منصة الإخبار الكينية "كابيتال اف ام في" صباح اليوم الاثنين أن الأميركيين كانوا من السياح الذين زاروا المعسكر وكانوا في طريق عودتهم عندما وقع الحادث.

وقالت المنصة إن الطيار يدعى ماريو ماجونجا ، وأنه من بين الطيارين العاملين مع نائب الرئيس الكيني وليام روتو.

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