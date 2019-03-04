افتتاح الدورة الثانية من معرض Handi Craft Egypt بالإسكندرية

افتتح مسعد عمران رئيس مجلس إدارة غرفة الحرف اليدويه باتحاد الصناعات الدورة الثانية من معرض Handi Craft Egypt، فيما شارك في الافتتاح المدير التنفيذي للغرفة ممدوح الشربيني و عضو مجلس ادارة الغرفة رحاب منصور والنائب بمجلس النواب سمير البطيخي.



وقال عمران، إن المعرض سيشارك فيه عدد كبير من رواد الأعمال بمجال الحرف اليدويه وأصحاب الأفكار الابتكارية، حيث تم تخصيص جزء لهم بالمعرض بالإضافة إلى حضور أعضاء الغرفة والمجلس التصديري للحرف اليدوية، وقناصل الدول الأجنبية بالإسكندرية.



ونوه عمران إلى أن المعرض يستهدف دعم قطاع الصناعات اليدويه بالمشاريع الصغيره والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالاضافه إلى تسليط الضوء على إبداعات رواد الأعمال من مختلف محافظات مصر، وتعريف السوق السكندري بالمشغولات المصريه اليدويه، والمساهمة في فتح أسواق جديده للعاملين بالقطاع.



وأكد عمران أن المعرض يأتي برعاية محافظ الإسكندرية والمهندس أمنيه البحراوي وداليا حسني صاحبه مبادرة تدريب مصر، بالإضافة إلى رعايه ايادي المستقبل وselective للدعايا والإعلان.



جدير بالذكر أن المعرض يقام بالقاعة الغربية لمكتبة الإسكندرية، ويشارك فيه قطاعات "النسيج اليدوي باخميم- السجاد اليدوي - الكليم اليدوي- الأحجار والحلي- والمشغولات الفضية - الشموع- الكروشيه - فن الباتيك- نسيج يدوي نقاده- ازياء تراثيه- خوص وجريد ونخل- خزف وفخار- المشغولات الخشبيه - مشغولات سيناء وسيوه والنوبه- فنون الرسم - الجلود - الباتشورك- فن الخيامية"، بالاضافة إلى مشاركة أول حاضنة أعمال للحرف اليدوية بالاسكندرية والتي تقدم خدماتها للمبتدئين ورواد الأعمال بقطاع الحرف اليدوية.







