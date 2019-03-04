تجديد حبس سباك متهم بقتل سائق توك توك بدار السلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس سباك، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل سائق «توك توك» لسرقته، بمنطقة دار السلام.



وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية، أمام المستشار مصطفى بركات رئيس نيابة حوادث جنوب القاهرة، أثبتت ارتكابه الواقعة بدافع مالي لسرقته، لمروره بضائقة مالية، فاختمر في ذهنه حيلة شيطانيه لاستدراج أحد سائقي التوك توك وسرقته.



وأضاف المتهم في اعترافاته أنه يوم الواقعة، توجه إلى مواقف سيارات الأجرة، واستدرج سائق توك توك يبدو عليه أنه من الأرياف وغير متعلم، وطلب منه توصيله الي أحد العقارات يقع علي كورنيش النيل بمنطقة دار السلام.



وتبين من التحقيقات أن المتهم على دراية بطبيعة العقار حيث إنه مكون من 12 طابقا به 36 شقة، معظمها خالية من السكان وتحت التشطيب، و6 شقق آخرين عامرة بالسكان، فاستغل المتهم ذلك نظرا لسابقة عمله في إحدى الشقق، وطلب توصيله الى ذلك العقار.



وأضاف المتهم أنه بمجرد وصوله الى العقار طلب من السائق الصعود معه، الى إحدى الشقق التي ادعى أنها ملكه، لحمل سخان وإنزاله لأسفل لإصلاحه بإحدى الورش، فصعد السائق معه لمساعدته، فهجم عليه ووثفه من ذراعه وقدميه، وشنقه بحبل، ثم سرق الهاتف ومفاتيح التوك توك واستقل التوك توك الخاص بالمجني عليه وفر هاربا.



واستمعت النيابة الى أقوال الشهود الذين أكدوا سماعهم صوت ارتطام شيء بالأرض، فتوجهوا الى مصدر الصوت ليجدوا جثة شاب موثق اليدين والقدمين، وحول رقبته حبل، فقامو بإخطار رجال المباحث، توجهوا الى مكان الواقعة.



وكشفت معاينة النيابة لجثة المجني عليه عن وجود أثار خنق حول الرقبة، وعلامات حول اليد والقدم إثر توثيقه، وأمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.



كان بلاغ ورد لمأمور قسم شرطة دار السلام يفيد العثور على جثة شاب مجهول الهوية داخل عقار سكنى بكورنيش النيل دائرة القسم.



بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب فى العقد الثانى من العمر، وأن الشقة مهجورة منذ سنوات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة بعد عرضها على الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة.



وبتكثيف الإجراءات الأمنية، تم التوصل إلى المتهم وتبين أنه يدعى "م.ا" 29 سنة سباك، وأن الضحية يعمل سائق توك توك، استدرجه المتهم لسرقة التوك توك الخاص به وقتله داخل الشقة المهجورة.