ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

تجديد حبس سباك متهم بقتل سائق توك توك بدار السلام

الإثنين 04/مارس/2019 - 01:55 م
صدى البلد
اسلام مقلد
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس سباك، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل سائق «توك توك» لسرقته، بمنطقة دار السلام.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية، أمام المستشار مصطفى بركات رئيس نيابة حوادث جنوب القاهرة، أثبتت ارتكابه الواقعة بدافع مالي لسرقته، لمروره بضائقة مالية، فاختمر في ذهنه حيلة شيطانيه لاستدراج أحد سائقي التوك توك وسرقته.

وأضاف المتهم في اعترافاته أنه يوم الواقعة، توجه إلى مواقف سيارات الأجرة، واستدرج سائق توك توك يبدو عليه أنه من الأرياف وغير متعلم، وطلب منه توصيله الي أحد العقارات يقع علي كورنيش النيل بمنطقة دار السلام.

وتبين من التحقيقات أن المتهم على دراية بطبيعة العقار حيث إنه مكون من 12 طابقا به 36 شقة، معظمها خالية من السكان وتحت التشطيب، و6 شقق آخرين عامرة بالسكان، فاستغل المتهم ذلك نظرا لسابقة عمله في إحدى الشقق، وطلب توصيله الى ذلك العقار.

وأضاف المتهم أنه بمجرد وصوله الى العقار طلب من السائق الصعود معه، الى إحدى الشقق التي ادعى أنها ملكه، لحمل سخان وإنزاله لأسفل لإصلاحه بإحدى الورش، فصعد السائق معه لمساعدته، فهجم عليه ووثفه من ذراعه وقدميه، وشنقه بحبل، ثم سرق الهاتف ومفاتيح التوك توك واستقل التوك توك الخاص بالمجني عليه وفر هاربا.

واستمعت النيابة الى أقوال الشهود الذين أكدوا سماعهم صوت ارتطام شيء بالأرض، فتوجهوا الى مصدر الصوت ليجدوا جثة شاب موثق اليدين والقدمين، وحول رقبته حبل، فقامو بإخطار رجال المباحث، توجهوا الى مكان الواقعة.

وكشفت معاينة النيابة لجثة المجني عليه عن وجود أثار خنق حول الرقبة، وعلامات حول اليد والقدم إثر توثيقه، وأمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كان بلاغ ورد لمأمور قسم شرطة دار السلام يفيد العثور على جثة شاب مجهول الهوية داخل عقار سكنى بكورنيش النيل دائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب فى العقد الثانى من العمر، وأن الشقة مهجورة منذ سنوات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة بعد عرضها على الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة.

وبتكثيف الإجراءات الأمنية، تم التوصل إلى المتهم وتبين أنه يدعى "م.ا" 29 سنة سباك، وأن الضحية يعمل سائق توك توك، استدرجه المتهم لسرقة التوك توك الخاص به وقتله داخل الشقة المهجورة.

ترشيحاتنا

الرجاء المغربي يهدد بالانسحاب من بطولة الكونفيدرالية

استشاري سمنة: توقف الأكل بعد السابعة مساءً ليس له علاقة بالريجيم.. فيديو

دراسة أمريكية: السعودية تاسع أقوى دولة في العالم

لاعب الأهلي: الفوز على الزمالك خطوة مهمة للحصول على الدوري

الأعلى للإعلام: اتجاه لفرض غرامة ٢٥٠ ألف جنيه على نشر خبر وزير النقل المفبرك

يا أمهات العالم افرحن.. القضاء على أكبر خطر يهدد الأطفال.. مومو ماتت

مسؤول أمريكي يكشف تفاصيل صفقة القرن: موجودة وستنشر في الوقت المناسب

لو عايز تشتغل أخصائى بيئى أو تفتح مكتب استشارى.. اعرف الشروط والخطوات

محمد عودة يحشد أسلحة بتروجيت لاصطياد الأهلى فى بتروسبورت

موعد مباراة الأهلى وبتروجت بالدورى الممتاز والقنوات الناقلة

مها أحمد تطلب الدعاء لابنها في المستشفى: ربنا كريم

إحباط تهريب طن بانجو داخل سيارات اسمنت بقناة السويس..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفد من بحوث المياه يزور أوغندا لبدء أعمال مشروع درء مخاطر الفيضان.. صور

جاستين تمبرليك لزوجته جيسيكا بيل في عيد ميلادها: علمتيني أحب الدنيا.. صور

شاهد.. ولادة عنزة بعين وأذن واحدة لأول مرة بالغردقة

نوال الزغبي بإطلالة أنيقة في كواليس برنامج بيت الكل

بن أفليك يظهر مع حبيبته السابقة في العرض الخاص لفيلمه Triple Frontier.. صور

فيديو

معاون وزيرة التضامن: المتسولون يعتدون علينا.. فيديو
التضامن: مشروع قومي لتطوير دور الرعاية بـ23 مليون جنيه.. فيديو
استشاري سمنة: توقف الأكل بعد السابعة مساءً ليس له علاقة بالريجيم.. فيديو
مستشار رئيس الوزراء يكشف موقف الحكومة من فيديو الجزيرة المفبرك
شاهد.. رأي الشارع في مشروع قانون تجريم تربية الكلاب بدون ترخيص

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟