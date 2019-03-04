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وزراء وسفراء وشخصيات عامة في حفل زفاف السفير أشرف منير

الإثنين 04/مارس/2019 - 02:00 م
السفير أشرف منير
السفير أشرف منير وعروسه رانيا
محمد وديع
في أمسية رائعة بأحد فنادق القاهرة المطلة على النيل، وبحضور العديد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة، أقيم حفل زفاف السفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية نهاية الأسبوع الماضي. 

وشارك فرحة السفير أشرف منير وعروسه رانيا، الفنان آبو والمطربة كارمن سليمان والمطرب رامي جمال وعدد من الفنانين والمطربين.

وحضر الحفل وزراء البيئة والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والآثار وشؤون مجلس النواب، وسفراء المغرب وتونس والنمسا وأرمينيا والسيدة قنصل عام الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وسفراء وزارة الخارجية. ومن الوزراء السابقين حضرت الوزيرة نادية مكرم عبيد والمهندس ماجد جورج والمهندس علاء فهمي ووزير الإعلام الأسبق أنس الفقي.

ومن الإعلاميين حضر كل من وائل الإبراشي ومصطفى بكري وخيري رمضان والمذيعين شريف فؤاد وجورج رشاد.

كما حضر أمين عام الجامعة العربية الأسبق عمرو موسى ووزير الخارجية الأسبق محمد العرابي، والوزيرة مشيرة خطاب والدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية.

ووجه منير في ختام العرس الشكر لعائلته وعائلة عروسه على الحضور ومشاركة فرحته وخص بعظيم الامتنان والدته السيدة سلوى رياض مساعد أمين عام مجلس النواب.
وزراء وسفراء وشخصيات عامة في حفل زفاف السفير أشرف منير
وزراء وسفراء وشخصيات عامة في حفل زفاف السفير أشرف منير
وزراء وسفراء وشخصيات عامة في حفل زفاف السفير أشرف منير
وزراء وسفراء وشخصيات عامة في حفل زفاف السفير أشرف منير
وزراء وسفراء وشخصيات عامة في حفل زفاف السفير أشرف منير
وزراء وسفراء وشخصيات عامة في حفل زفاف السفير أشرف منير

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